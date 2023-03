Daniel Kwan und Daniel Scheinert gewinnen Regie-Oscar

Der Regie-Oscar geht an Daniel Scheinert (l) und Daniel Kwan („Everything Everywhere All at Once“). © Chris Pizzello/Invision/AP

Daniel Kwan und Daniel Scheinert haben den Oscar für die beste Regie erhalten. Die beiden 35-jährigen US-Amerikaner wurden für ihre Arbeit an „Everything Everywhere All at Once“ ausgezeichnet.