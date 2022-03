Kunst zum Nachdenken: Riesen-Skulptur an der Costa Blanca

Die Skulptur „Gigande de Sal“ soll in Moraira an der Costa Blanca zum Nachdenken anregen.

Kunst in Spanien

Wie Kunst zum Nachdenken anregen kann, zeigt eine Riesen-Skulptur an der Costa Blanca, die hier zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie aufgestellt wurde. Details zu den Künstlern und ihrem Werk lesen Sie in diesem Artikel:

Teulada-Moraira - Nicht unterkriegen lassen will sich der Riese, der Gigante de Sal, der jetzt in Moraira an der Costa Blanca* aufgestellt wurde. Mit Gestik und Mimik symbolisiert er die Kraft der Gesellschaft, nach Katastrophen wieder aufzustehen, wie costanachrichten.com berichtet.*

Hinter der Skulptur steht das in Valencia ansässige Künstlerduo Coderch und Malavia, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Kunst raus aus den Galerien auf die Straße bringen - was ihm auch mit dem „Gigante“ gelungen ist, der vor Moraira in Valencia thronte und auch schon Halt in Städten außerhalb Spaniens* wie München, Capri oder Toulouse gemacht hat. Immer mit dem Ziel, den Betrachter zum Nachdenken und Interagieren anzuregen. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.