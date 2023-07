Berlinale: Festival streicht Filme und Sektionen

Die Berlinale muss sparen. © Paul Zinken/dpa

Verteuerung und Preisspirale sorgen auch ohne Kürzungen für Sparzwang. Mit der Berlinale trifft es nun ein kulturelles Aushängeschild Deutschlands. Die Einschnitte sind drastisch.

Berlin - Fast ein Drittel Filme weniger, ganze Sektionen gestrichen - die Berlinale hat sich als eines der größten Filmfestivals der Welt einen drastischen Sparkurs verschrieben. Im kommenden Jahr werden die Internationalen Filmfestspiele Berlin deswegen ihr Programm einkürzen. Es gibt weniger Filme und ganze Sektionen werden aufgelöst. Das kündigte das Festival heute an.

Die Berlinale-Spitzen Mariëtte Rissenbeek und Carlo Chatrian haben demnach die Festivalstruktur evaluiert. Im Ergebnis soll das Programm konzentriert und die Organisation umstrukturiert werden. „Kulturinstitutionen und Festivals sind - wie auch viele andere gesellschaftliche Bereiche - bei gleichbleibenden Budgets von erheblichen Kostensteigerungen betroffen“, so das Führungsduo.

„Die heute veröffentlichten Maßnahmen im Programm werden teilweise umgehend und teilweise in den Folgejahren Einsparungen ermöglichen“, sagte Rissenbeek der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Eine genaue Bezifferung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich.“ Das Duo wollte nach Amtsantritt 2020 und der ersten gemeinsamen Berlinale Festival und Strukturen weiterentwickeln. „Dann folgten allerdings zwei Pandemie-Jahre, die ganz eigene Formate forderten“, so Rissenbeek. Nach Normalisierung in diesem Jahr sei die Weiterentwicklung wieder in Angriff genommen worden. „Ein Überdenken der Strukturen hatte bereits begonnen, die aktuelle ökonomische Situation hat dies nun natürlich noch weiter forciert.“

Die Gesamtzahl der Filme wird um fast ein Drittel reduziert. Bei der 74. Ausgabe vom 15. bis 25. Februar sollen noch etwa 200 Produktionen gezeigt werden, in diesem Jahr waren es 287. Dafür sollen mit Ausnahme des Wettbewerbs alle Sektionen weniger Filme zeigen.

Zu den wegfallenden Sektionen gehören den Angaben zufolge die „Perspektive Deutsches Kino“ mit deutschen Nachwuchsfilmen oder „Berlinale Series“ zu Serienproduktionen.

Unter den wichtigsten Festivals wie Cannes oder Venedig ist die Berlinale das Filmfestival mit dem stärksten Publikumszuspruch. In diesem Jahr wurden rund 320.000 Tickets verkauft, was annähernd dem Niveau vor der Corona-Pandemie mit 330.000 Tickets in 2020 entspricht.

Die Finanzierung der Berlinale unterteilte sich lange Jahre jeweils etwa zu einem Drittel in Einnahmen durch den Ticketverkauf, Sponsoring und Bundesmittel. Beim Sponsoring gab es zuletzt bereits empfindliche Einschnitte.

Der Bund war zuletzt mit 10,7 Millionen Euro dabei, in diesem Jahr gab es zudem 2,2 Millionen Euro extra auch wegen der Corona-Folgen. Im Entwurf für 2024 stehen nach Angaben aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) 11,1 Millionen Euro.

Die Berlinale-Pläne seien wichtig und notwendig, „um angemessen auf steigende Allgemeinkosten und sinkende Sponsoring-Einnahmen zu reagieren“, so eine Sprecherin. Da die Berlinale etwa zwei Drittel ihres Etats selbst erwirtschafte, könnten auch wachsende Zuwendungen des Bundes nicht alle Mehrausgaben und Mindereinnahmen ausgleichen. Die Berlinale schärfe ihr Profil, ohne den Markenkern als weltgrößtes Publikumsfestival zu beschädigen. dpa