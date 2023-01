Avatar 2 auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten

Avatar: The Way of Water © 20th Century Studios

Mit Avatar: Aufbruch nach Pandora, Titanic und neuerdings auch Avatar: The Way of Water belegt der Superregisseur James Cameron gleich drei der vier Topplätze in den ewigen Kinocharts. Der neue Film ist erfolgreicher als Star Wars.

Zum siebten Mal in Folge hat es „Avatar: The Way of Water“ an die Spitze der US-Kinocharts geschafft und kürzlich auch die die 2-Milliarden-Grenze geknackt.. Ein so langer Lauf - ohne Unterbrechung - gelang zuletzt 2009 einem Film, der zufälligerweise „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ war. Nur 15,7 Millionen US-Dollar reichten dem 3D-Spektakel am insgesamt eher schwachen Kinowochenende aus, da im Januar sonst kaum große Konkurrenz läuft. Die nationale Zwischensumme beträgt somit nun 620,6 Millionen Dollar, was am ewigen Box Office für Platz elf reicht. Die 623,4 Millionen von „The Avengers“ (2012) dürften aber bald geknackt sein.

Noch deutlich beeindruckender bleibt die internationale Rekordjagd von „Avatar 2“: Hier haben sich die Na‘vi mit ihrem reichlich späten Sequel nun schon auf knapp anderthalb Milliarden Dollar hochgearbeitet. In der globalen Gesamtsumme stehen damit 2,117 Milliarden Dollar zubuche. Das neue Werk von James Cameron ist damit nun auch an „Avengers: Infinity War“ (mit 2,048 Milliarden Dollar) und „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ (mit 2,068 Milliarden) vorbeigezogen und belegt fortan Platz vier im Ranking der weltweit erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Welche Filme es noch einzuholen gilt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)