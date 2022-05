Sycor gewinnt auch renommierten SAP Quality Award

Nachdem Sycor als IT Begleiter des Mittelstands erst im vergangenen Monat mit dem SAP Innovation Award für einen exzellenten globalen Rollout von SAP Cloud Lösungen ausgezeichnet wurde, freuen sich die Mitarbeiter*innen in der Göttinger Unternehmenszentrale und an allen Standorten weltweit nun über eine ganz besondere Ehre: den SAP Quality Award.

# Auszeichnung folgt auf Auszeichnung

# IT Weichenstellung smart und nachhaltig gemeistert

Effektive Planung, Durchführung und Gesamtsteuerung des Implementierungsprozesses.

Schnelle und kostenorientierte Implementierungen mit klarem Fokus auf eine schnelle Wertschöpfung.

Geschäftsprozesse nachhaltig vereinfachen und so erhebliche belegbare Vorteile für das Unternehmen erschließen.

„Bei erfolgreichen Mannschaften im Sport heißt es nach mehrfachem Titelgewinn ‚it´s sweet to repeat‚ - so fühlen wir uns momentan auch und sind sehr glücklich darüber, dass wir mit unserem Projekt einen Maßstab setzen konnte. Die gesammelten Erfahrungen aus der globalen Implementierung von sieben SAP Public Cloud Lösungen in wenigen Monaten lassen wir bereits effektiv in unsere Kundenprojekte einfließen. Qualität in Verbindung mit tiefem Kundenverständnis, zuverlässiger Steuerung und Termingenauigkeit steht hoch im Kurs - genau dafür stehen wir. Bei allen beteiligten Kollegen*innen und Sycor Partnerorganisationen möchte ich mich erneut herzlich bedanken“, so Thomas Ahlers, CEO, Sycor.

„Anlässlich des Innovation Awards haben wir die Details unseres großen Rollouts in der Außenkommunikation in den Fokus gestellt. Den SAP Quality Award beziehen wir auf die allgemeine Leistungsfähigkeit unserer großartigen Sycor Organisation inklusive unseres handverlesenen Partnernetzwerkes wie zum Beispiel der Walldorf Consulting AG. An großen Projekten reifen Expert*innen individuell und Teams gemeinsam. Beides ist hier erneut passiert und hilft uns dabei, noch abgestimmter, detailorientierter und effektiver für unsere Kunden zu arbeiten. Ich bin extrem stolz auf unsere Team-Leistung und dankbar, dass die SAP Exzellenz in dieser Form wertschätzt“, so Manfred Großmann, Vice President Corporate IT & Project Excellence bei Sycor.

Das ausgezeichnete Projekt kompakt zusammengefasst:

Im Kontext der eigenen Cloud Unternehmenstransformation hat Sycor in 10 Monaten eine SAP Plattform auf Basis reiner Public Cloud Lösungen eingeführt. Sieben Cloud Systeme* wurden mit knapp 30 Schnittstellenanbindungen implementiert.

*SAP S/4HANA Cloud als Digital Core, SAP Sales Cloud und SAP Marketing Cloud für das Kundenmanagement, SAP SuccessFactors für das Personalmanagement, Concur für Reisekostenabrechnungen, die SAP Analytics Cloud sowie Business Technology Platform.

Inspiration und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre eigenen SAP Projekte (z.B. S/4 HANA Migration) finden Sie im Sycor Download-Center: Anfrage Whitepaper SAP S/4HANA Migration [ https://sycor-group.com/de-de/sap-mittelstand/formulare/anfrage-whitepaper-sap-s-4-hana-migration.html] und sehr gerne im direkten Gespräch. Unsere Experten stehen jederzeit gerne zu Ihrer Verfügung.

