„Siege der Medizin“: Von Aphrodisiaka bis Zahnmedizin - der medizinhistorische Podcast der Apotheken Umschau startet mit Ulrich Noethen als Erzähler und hochkarätigen Expert:innen in die 2. Staffel

„Siege der Medizin“: Von Aphrodisiaka bis Zahnmedizin - der erfolgreiche medizinhistorische Podcast der Apotheken Umschau geht in die 2. Staffel © vollständiger Hinweis s. Caption/Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

In elf neuen Folgen erzählt die Apotheken Umschau die Medizingeschichte auf einzigartige Weise weiter / Ulrich Noethen nimmt die Hörer:innen wieder mit auf Zeitreise, unterstützt von hochkarätigen Expert:innen aus der Wissenschaft / Neuerungen in der 2. Staffel: mehr Insights, mehr Expertenstimmen

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel des beliebten medizinhistorischen Podcasts „Siege der Medizin“ geht es am 28. April mit elf neuen Folgen in die zweite Runde. Denn die Top-Platzierungen der ersten acht Folgen (auf Anhieb Top 20 der Apple-Podcastcharts und zwischenzeitlich Platz 1 in der Kategorie Gesundheit, mehr als 325.000 Streams) haben gezeigt: Die Geschichte der Medizin begeistert die Podcast-Fans - und sie ist noch lange nicht auserzählt. Damit nimmt die B2C-Serie einen festen Platz im Audio-Angebot der Apotheken Umschau ein, das der Verlag unter dem Namen gesundheit-hoeren.de kontinuierlich ausbaut.

„Wir freuen uns, dass die erste Staffel von ‚Siege der Medizin‘ so gut bei den Hörer:innen ankam“, sagt Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags und gemeinsam mit Audio-Editor Peter Glück Executive Producer des Podcasts. „Deswegen war für uns sofort klar, dass es eine Fortsetzung geben wird. Schließlich bietet die Medizingeschichte noch viele spannende Themen, die erzählt werden wollen. Und das tun wir in der zweiten Staffel mit noch mehr Expertenstimmen und noch mehr Einblicken in die Wissenschaft!“

Darauf können sich die Hörer:innen freuen

Auch die zweite Staffel von „Siege der Medizin“ wird von Schauspieler Ulrich Noethen als Erzähler begleitet, mit namhaften Expert:innen aus der Wissenschaft an seiner Seite. Hautnah tauchen die Hörer:innen in die Geschichte der wichtigsten Errungenschaften der Medizin ein und werden dabei nicht nur bestens unterhalten, sondern auf hohem Niveau informiert. Denn obwohl die Geschichten mitreißend im

Hörspiel-Stil erzählt werden, sind die Basis jeder Folge seriöse und gut recherchierte Gesundheitsinformationen. „Ein Podcast so unterhaltsam wie ein historischer Roman (...), dabei wesentlich faktentreuer“, schrieb die Süddeutsche Zeitung über die erste Staffel.

Jede Folge beginnt mit einem persönlichen Erlebnis oder Fragen von Ulrich Noethen rund um ein Thema wie Organtransplantation, Impfung oder Augenheilkunde. Anschließend folgen Hörspielsequenzen mit aufwendigem Sounddesign, die mit den Aussagen von Expert:innen aus der Wissenschaft verwoben sind. Diese ordnen die historischen Vermutungen ein und richten den Blick in Gegenwart und Zukunft.

Neuerungen in der 2. Staffel

In Staffel Zwei dürfen die Hörer:innen auf viele Neuheiten gespannt sein: Es gibt noch mehr spannende Insights von Expert:innen und zusätzlich auch von Medizinhistoriker:innen, die ihr historisches Fachwissen teilen. Die vielfältigen Themen greifen relevante medizinische Fragen im Leben eines jeden Menschen auf: von der Geburt über die Geschichte der Impfung, die Medizin des Herzens, Augen- und Zahnmedizin - bis hin zu den Grenzen der Medizin. Plus eine Sonderfolge zur Geschichte des Apothekerberufs. Zudem wird der Podcast, der erneut in Zusammenarbeit mit Wake Words Studios aufwändig produziert wurde, von einer Werbekampagne in Print und online begleitet.

Los geht es am 28. April mit einer Folge zur Neugeborenen-Medizin mit Dr. med. Benjamin Ackermann, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig: „Wie der Brutkasten Leben rettet/ Die Geschichte des Inkubators“. Sie ist auf https://www.apotheken-umschau.de/podcast/ und überall, wo es Podcasts gibt, zu finden.

Hier geht‘s zum Trailer: https://youtu.be/0yu99u4jhAE

Alle Themen und Termine der zweiten Staffel von „Siege der Medizin“:

Folge 9 (28.04.) Wie der Brutkasten Leben rettet/ Die Geschichte des Inkubators

Folge 10 (11.05.) Geschichte der Impfung

Folge 11 (25.05.) Medizin des Herzens

Folge 12 (08.06.) Organtransplantation

Folge 13 (22.06.) Zahnmedizin

Folge 14 (06.07.) Geschichte der Schmerzmedizin

Folge 15 (20.07.) Augenheilkunde

Folge 16 (03.08.) Ästhetische/ Plastische Chirurgie

Folge 17 (17.08.) Grenzen der Medizin

Folge 18 (31.08.) Aphrodisiaka

Folge 19 (14.09.) Die Geschichte des Apothekerberufs

