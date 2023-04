Mehr Gehalt vor allem durch Tarifverhandlungen

Mehr Geld im Portemonnaie durch höheren Lohn? Dabei helfen offenbar vor allem Tarifverhandlungen - aber auch persönliches Nachfragen beim Chef oder der Chefin. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

In Zeiten von Fachkräftemangel haben Arbeitnehmer gute Karten, was den Lohn angeht. Wenn es mehr Geld gibt, liegt das laut einer Umfrage allerdings nur bedingt an individuellen Gehaltsverhandlungen.

Berlin - Mehr als jeder zweite Arbeitnehmer (52 Prozent) hat im vergangenen Jahr mehr Gehalt bekommen. Das ergab eine Umfrage des Jobportals Indeed. Männer schneiden dabei noch einmal besser ab (56 Prozent) als Frauen (47 Prozent).

Insgesamt haben die Beschäftigten dabei vor allem von Tarifverhandlungen profitiert (40 Prozent). Auch der Inflationsausgleich hat bei vielen zur Gehaltserhöhung beigetragen (22 Prozent). Rund jeder oder jede Fünfte hat beim Arbeitgeber selbst mehr Gehalt ausgehandelt (19 Prozent).

Arbeitnehmerinnen haben hier offenbar die Nase vorn: Von den befragten Frauen, die im Jahr zuvor eine Gehaltssteigerung verbuchen konnten, hatten 22 Prozent beim Chef mehr Lohn verhandelt. In der vergleichbaren Männergruppe waren es nur 16 Prozent. dpa