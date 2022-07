IC-REAL

Kroatien - und da besonders Istrien - hat bis jetzt in den Sommer 2022 als eines der wenigen Länder weltweit ein unglaublich positives Jahr im Tourismus erlebt. Die Buchungen sind aktuell über dem Rekordniveau von 2019.

Pula, Istrien, Kroatien (ots) -

Kroatien - und da besonders Istrien - hat bis jetzt in den Sommer 2022 als eines der wenigen Länder weltweit ein unglaublich positives Jahr im Tourismus erlebt. Die Buchungen sind aktuell über dem Rekordniveau von 2019.

Aufgrund der geographischen Nähe zu Deutschland und der raschen und einfachen Anreise mit dem Auto wird Istrien auch in Zukunft ein wesentlich interessanterer Markt bleiben als weit entfernte Flugdestinationen im Süden Europas.

Mehr noch - Istrien wird sich dauerhaft immer mehr zum ganzjährigen Hotspot entwickeln, und damit wird sich die Auslastung über die Jahreszeiten automatisch steigern wenn in naher Zukunft das Angebot grösser wird - auch für Thermen, Spa & Wellness, Medizintourismus.

Damit einher gingen in letzter Zeit natürlich rasch ansteigende Immobilienpreise, die es schwer machen gerade für Käufer und Investoren für Vermietungen ein einerseits neues attraktives Angebot, andererseits auch vernünftige Renditen zu erwirtschaften - gepaart mit der Investitionssicherheit für den Werterhalt am Standort.

Herr Peter Pollak von IC-REAL, nach Pula in Istrien ausgewanderter Österreicher, will diesem Anspruch gerecht werden und hat besonders für deutschsprachige Kunden mehrere Lösungen für den Neubau von Häusern und Villen parat.

DER TRAUM VIELER - NEUBAUVILLA AM MEER

„Eine Villa am Meer wie diese Liegenschaft kann schon bald für einen Kunden Realität werden. 220m2 Wohnfläche, 4 Schlafzimmer mit Bad, Infinity-Pool mit Meerblick, Wohnzimmer / Küche / Esszimmer verbunden mit grosser Terrasse mit Grill und schönem Garten - das ist die Lebensqualität die Istrien ausmacht. Ein absolut privates Umfeld im Grünen, dazu das Meer, das ganzjährig angenehme Mittelmeerklima!“ - so Peter Pollak, Geschäftsführer bei IC-REAL.

Und seine Kollegin bei IC-REAL, Frau Suzana Djurica, die für die Strukturen innerhalb des Netzwerks mit Baufirmen in Kroatien verantwortlich ist ergänzt: „Das sind keine Grafiken oder Animationen! Das Haus, diese Landschaft, diesen Ausblick gibt es an der Ostküste Istriens, wir zeigen es Ihnen gerne! Sogar vom Pool aus hat man eine überragende Aussicht aufs Meer und die famose Inselwelt Kroatiens.“

IC-REAL kann in unmittelbarer Nähe fast identische Grundstücke in Toplagen anbieten. In Grössen ab ca. 900m2 aufwärts, auch Areale bis zu 12.000m2 und mehr für Bauträger. Aktuell sind wir mit mehreren Bauträgern aus Deutschland schon in Verhandlungen.

Darüberhinaus bietet IC-REAL die Übernahme der gesamten Abwicklung für das komplette Bauvorhaben an. Vom Kauf des Grundstücks - Begleitung bei der Ausarbeitung von Plänen mit Architekten, Einholen der Baugenehmigung, Begleitung der Ausführung mit Bauunternehmen - auf Wunsch auch die gesamte Inneneinrichtung!

Realisierung vom Traumhaus in Traumlocations in Istrien

„Eine Villa wie diese kann in 1-2 Jahren schon einen neuen Besitzer haben. Die erste und wichtigste Entscheidung für jeden Interessenten: sichern Sie sich aus unserem Angebot ein entsprechendes Grundstück nach Wahl, denn Baugrundstücke mit dieser Aussicht am Meer gibt es nicht vielfältig duplizierbar. Wenn die Toplagen weg sind - gibt es keine solchen Grundstücke mehr. Die bekannten Orte Istriens wie Porec, Rovinj wachsen dann in die Breite ins Inland, Meerblick ist dort Mangelware!“, so Peter Pollak von IC-REAL.

Hier ist man im grünen Herzen von Istrien, und das Ganze abseits vom Massentourismus. Ein idealer Platz, um hier das private Traumhaus mit Pool errichten zu lassen und das Leben zu geniessen. In wenigen Metern ist man am Strand, und in wenigen Metern ist man bei Geschäften, Restaurants, Cafes und Bars. Und auch in die bekannten Orte wie Rovinj, Porec, Rabac-Labin, Opatija und die Stadt Pula ist es nicht weit - ebenso zum Flughafen Pula!

Weiterer Vorteil eines Neubaus:

Neu ist neu, die neue Einrichtung und Ausstattung wählt der Kunde nach eigenem Wunsch und Geschmack. Und: man kann für den Bau ein eigenes kroatisches Unternehmen gründen, damit sind in der Folge die Baukosten von der Mehrwertsteuer abzugsfähig. Diese beträgt in Kroatien 25%, das ist also ein nicht unerheblicher Teil, den man damit einsparen kann für eine neue Immobilie!

Wir von IC-REAL empfehlen für die Kaufabwicklung von Immobilien in Istrien ausschliesslich unsere Partner-Anwaltskanzlei Mag. Tanja Cukon in Wien und Pula. Diese Kanzlei wickelt den Kauf nicht nur nach deutsch-österreichischen Usancen ab, sondern kann auch mit Treuhandkonto besichert durch die Österreichische Rechtsanwaltskammer aufwarten. Das Prozedere und die Sicherheit mit Eintragung im Grundbuch ist in Kroatien seit 2013, dem Beitritt zur EU, so gut wie ident wie nach Deutschem und Österreichischem Recht - wurde von da auch übernommen.

Besuchen Sie uns in Istrien und vereinbaren Sie mit uns eine Besichtigungstour - wir zeigen Ihnen die Schönheiten REAL!

Pressekontakt:

Unsere Kontaktdaten: IC-REAL, der deutschsprachige Partner vor Ort in Pula, Istrien, für Ihre Traumvilla in Istrien:

Mail: info@ic-real.eu

Web: www.ic-real.eu

Herr Peter Pollak

Tel / Whatsapp: +385-91-6009857

und

Rechtsanwaltskanzlei Mag. Tanja Cukon

www.cukon.eu, www.anwalt.de/tanja-cukon



Fotos beiliegend - alle Veröffentlichungen honorarfrei, alles eigene Aufnahmen von IC-REAL zur freien Verwendung!

Pula, am 25.7.2022

Original-Content von: IC-REAL, übermittelt durch news aktuell

Unternehmensnachrichten präsentiert von Presseportal

+ Presseportal © Presseportal

news aktuell GmbH

Mittelweg 144

20148 Hamburg

E-Mail: info@newsaktuell.de

www.newsaktuell.de/kontakt