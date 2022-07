Borreliose durch Zecken: Bei welchen Symptomen Sie aufmerksam werden sollten

Von: Tanja Koch

Durch einen Zeckenbiss kann Lyme-Borreliose übertragen werden. © Patrick Pleul/dpa

Die Zahl der Borreliose-Fälle steigt. Doch woran erkennt man die durch Zecken übertragbare Krankheit?

Berlin – Im Sommer nimmt auch die Zahl der Zeckenstiche zu. Beschwerden und Symptome wie eine Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle klingen in der Regel schnell wieder ab, doch Zecken können auch Krankheiten übertragen. Nach einem Stich sollte man einige Symptome daher auf keinen Fall ignorieren.

Eine Auswertung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland für die Deutsche Presse-Agentur zeigt, dass 2020 die Anzahl der Borreliose-Fälle gestiegen ist. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 8 Prozent mehr Fälle der durch Zecken übertragbaren Erkrankung registriert. Möglicherweise ist dies eine Folge erhöhter Freizeitaktivitäten im Grünen wegen der Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen, wie die Deutsche Ärztezeitung Dominik von Stillfried zitiert, Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung. Zudem seien die warmen, trockenen Wetterbedingungen im Sommer ideal für Zecken gewesen.

Borreliose durch Zecken: Diese Symptome sollten Sie nicht ignorieren

Unter anderem wird die Lyme-Borreliose von Zecken übertragen. „Wenn die Zecke sticht, dann gibt es im Schnitt bei drei Prozent eine Übertragung und in einem Prozent eine klinische Symptomatik“, zitiert die Deutsche Ärztezeitung Professor Helmut Eiffert vom MVZ wagnerstibbe für Medizinische Mikrobiologie in Göttingen. „Meistens verschwindet das komplett wieder. Es kann aber sein, dass zum Teil Jahre später diese Bakterien wieder aktiviert werden, und das sind dann die schweren Fälle. Das sehen wir mittlerweile aber fast gar nicht mehr, weil frühzeitig mit Antibiotika behandelt wird.“ Wichtig ist, die Zecke sofort ordnungsgemäß zu entfernen, am besten mit einer feinen Splitterpinzettte.

Wie das Robert-Koch-Institut erklärt, können im Falle einer Erkrankung diverse Organe betroffen sein: die Haut, das Nervengewebe, die Gelenke und das Herz. Besonders häufig sei etwa ein sogenanntes nicht erhabenes Erythem auf der Haut mit mindestens fünf Zentimetern Durchmesser, das sich zunehmend zentrifugal ausbreite. In der Mitte befinde sich meist eine Einstichstelle durch die Stecke. Auch Fieber oder Lymphknotenschwellungen können dabei auftreten.

Bei den neurologischen Fällen komme es bei vermutlich mehr als 98 Prozent zu einer früheren Neuroborreliose, die wenige Wochen bis Monate nach dem Zeckenstich auftritt. Dabei komme es zu verstärkt nachts spürbaren brennend schmerzhaften Entzündungen einzelner Rückenmarksnerven, häufig in Verbindung mit einer Gesichtslähmung.

Erkrankung Symptome Lyme-Borreliose Sich zentrifugal ausbreitendes Erythem auf der Haut Fieber Lymphknotenschwellungen Frühe Neuroborreliose brennend schmerzhafte Entzündungen einzelner Rückenmarksnerven Gesichtslähmung Späte Neuroborreliose späten Neuroborreliose Blasenstörung Lyme-Arthritis Beschwerden an großen Gelenken wie dem Knie

Schwere und langfristige Borreliose-Fälle oder Beteiligung des Herzens eher selten

Sehr selten kommt es auch zu einer späten Neuroborreliose , die sich schleichend über Monate bis Jahre entwickelt. Symptome sind etwa eine spastisch-ataktischer Gangstörung und Blasenstörung aufgrund einer entzündlichen Erkrankung des Zentralnervensystems

Die Lyme-Arthritis hingegen trete schubweise oder chronisch verlaufend auf, meist an den Knie- oder anderen großen Gelenken. Ebenfalls relativ selten treten Herzerkrankungen auf – etwa in Form von Herzrhythmusstörungen, Reizleitungsstörungen oder einer Entzündung des Herzmuskels und -beutels. (tk)