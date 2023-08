Vorsicht bei Mückenstichen: Warum Sie starkes Kratzen unbedingt vermeiden sollten

Von: Anna Katharina Küsters

Eine allergische Reaktion auf Mückenstiche kann fatale Folgen für den Körper haben. Die Diagnose der Allergie ist selten und daher schwierig.

Berlin – Zum Sommer gehören neben dem Baden im See und dem Grillen im Garten auch immer ein paar nervige Mückenstiche dazu. Das ist nicht weiter tragisch, es juckt ein bisschen, die Einstichstelle wird rot und schwillt etwas an und spätestens nach ein paar Tagen sieht die Haut wieder normal aus. Zumindest in den meisten Fällen. Manche Menschen reagieren auf Mückenstiche aber auch allergisch - und das kann gefährlich werden.

Weibliche Mücken stechen Menschen, um ihr Blut zu saugen. Während sich männliche Mücken von Nektar ernähren, brauchen die weiblichen Tiere die Nährstoffe im Blut, um neue Eier zu bilden. Beim Blutsaugen nutzt die Mücke ihren Speichel: In ihm sind Proteine enthalten, die die menschlichen Blutgefäße erweitern und die Blutgerinnung hemmen.

Gleichzeitig aktivieren die körperfremden Proteine Immunzellen, die sogenannten Mastzellen, die als Reaktion den Botenstoff Histamin freisetzen. Histamin ist der Übeltäter, der für den störenden Juckreiz und die Entzündungsreaktionen der Haut verantwortlich ist.

Allergie gegen Mückenstiche: Diagnose weiterhin schwierig

Auch wenn es bereits zu starken Reaktionen auf einen Mückenstich gekommen ist, ist die Diagnose einer Mückenstichallergie laut der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) in Berlin schwierig. Da bisher nur wenige Allergene im Speichel der Mücke bekannt sind, sind auch kaum Testpräparate verfügbar.

Zunächst wird der Arzt den Patienten in der Anamnese zum Stich und möglichen Symptomen befragen. Besteht der Verdacht auf eine Mückenstichallergie, kann der Arzt bei einem Provokationstest etwas Mücken-Speichel auf die Haut des Patienten geben und mit einer Lanzette leicht einritzen. Im Anschluss wird die Reaktion der Haut beobachtet.

Die üblichen roten Kreise und heißen, juckenden Schwellungen nach einem Mückenstich weisen in der Regel noch nicht auf eine Allergie, sondern auf eine Entzündung der Haut hin. Denn am Rüssel der Mücke können Bakterien hängen, die durch den Stich in den Blutkreislauf des Menschen gelangen. Durch starkes Kratzen werden die Erreger (z.B. Streptokokken) meist noch tiefer ins Gewebe hinein gerieben. Dann kann es im schlimmsten Fall sogar zu einer Blutvergiftung (Sepsis) kommen.

