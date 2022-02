So beeinflusst die Gestaltung unseres Wohnraums die Gesundheit

Pflanzen und Licht

Von Jasmin Pospiech schließen

Im Lockdown haben die meisten Deutschen viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht. Zeit genug, um diese so zu gestalten, um sich rundum wohlzufühlen.

New York – Die Gestaltung unserer Wohnräume macht mehr mit uns, als viele vermuten: Dabei sind Raumkonzepte nicht nur etwas für Innenausstatter, sondern sind in der daoistischen Harmonielehre aus China namens „Feng Shui“ seit je her ein wesentlicher Bestandteil. Schließlich weiß sie um die Verbindung von Mensch und Natur und will diese durch eine besondere Gestaltung der Wohn- und Lebensräume positiv beeinflussen.

In Coronazeiten ist das Thema, wie das eigene Zuhause auf die Gesundheit wirkt, so aktuell wie nie zuvor, weiß 24vita.de.*

Schließlich verbringen viele Deutsche heutzutage viele Stunden in den eigenen vier Wänden. Daher plädiert die US-Amerikanerin in ihrem Bestseller „Drinnen – wie uns Räume verändern“ für mehr Farbe sowie mehr Liebe und Zeit in die Gestaltung unserer Wohnräume zu legen. Schließlich kann das tägliche Starren auf die weiße Küchenwand im Homeoffice auf die Stimmung drücken und sogar unserer Gesundheit schaden.

Denn es mehren sich laut Anthes, die Naturwissenschaften und Medizin an der Yale University studiert hat, die Berichte in der Forschung, dass die Gestaltung von Räumen unbewusst unsere Leistung und allgemeine Zufriedenheit beeinflussen können. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.