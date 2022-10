Rauchen: 4 Maßnahmen verlängern das Leben von Ex-Rauchern

Gesundheitsratgeber

Von Kilian Bäuml

Wer mit dem Rauchen aufhört, tut sich und seiner Gesundheit etwas Gutes. Mit diesen Maßnahmen verlängern Sie Ihr Leben nach dem Rauchen.

Frankfurt – Rauchen gefährdet die Gesundheit. Es handelt sich hierbei um das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Laut dem Bundesgesundheitsministerium für Gesundheit sterben jedes Jahr in Deutschland 127.000 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum. Umgerechnet sind das mehr als 300 Personen pro Tag und zuletzt stieg die Raucherquote sogar.

Um das in einen Kontext zu setzen: Im deutschen Straßenverkehr starben im Jahr 2021 laut dem Statistischen Bundesamt 2562 Menschen, umgerechnet sieben Menschen am Tag. Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören, gibt es viele. Tabakkonsum erhöht nicht nur das Risiko für Lungenkrebs, sondern auch für viele andere Krankheiten. Mit einigen Maßnahmen lässt sich die Gesundheit nach dem Rauchen jedoch verbessern und das Leben verlängern.

Frühere Raucher: Diese Maßnahmen verlängern Ihr Leben

In einer Studie aus den USA wurden Daten von fast 160.000 früheren Raucherinnen und Rauchern ausgewertet. Die Daten stammen überwiegend aus den Jahren 1995/96. Untersucht wurden die Lebensverhältnisse und Gewohnheiten der Teilnehmenden. Daraus wurde abgeleitet, dass folgende Dinge das Leben von ehemaligen Rauchern verlängern:

Ein gesundes Gewicht Ausgewogene Ernährung Körperliche Bewegung Alkoholverzicht

Die Maßnahmen gehören zu einem gesunden Lebensstil und verringern das Risiko für zahlreiche Krankheiten. Selbst wenn frühere Raucherinnen und Raucher die Maßnahmen berücksichtigen, dauert es jedoch, bis sich ihr Gesundheitszustand dem eines Nichtrauchers angleicht.

Rauchen hat enorme Auswirkungen auf die Gesundheit: Das passiert nach der letzten Zigarette

Wenn man sich dazu entschließt, das Rauchen aufzugeben, profitiert der Körper schon nach kurzer Zeit davon. Das passiert mit dem Körper:

Wenn man mit dem Rauchen aufhört, beginnt der Körper sofort, sich zu regenerieren. Schon 20 Minuten nach der letzten Zigarette normalisieren sich Puls und Blutdruck. Nach 12 Stunden steigt der Sauerstoff-Spiegel und die Organe werden besser versorgt.

nach der letzten Zigarette normalisieren sich Puls und Blutdruck. Nach steigt der Sauerstoff-Spiegel und die Organe werden besser versorgt. Innerhalb der nächsten Wochen stabilisiert sich der Kreislauf und die Lungenfunktionen verbessern sich. Im ersten Jahr beginnt die Lunge sich zu reinigen, indem Schleim abgebaut und die Infektionsgefahr verringert wird. Die Gefahr für Herzkrankheiten wie einen Herzinfarkt wird um 50 Prozent gesenkt.

stabilisiert sich der Kreislauf und die Lungenfunktionen verbessern sich. Im beginnt die Lunge sich zu reinigen, indem Schleim abgebaut und die Infektionsgefahr verringert wird. Die Gefahr für Herzkrankheiten wie einen Herzinfarkt wird um 50 Prozent gesenkt. Zwei bis fünf Jahre nach der letzten Zigarette sinkt auch das Risiko für viele Krebskrankheiten, beispielsweise in der Mundhöhle um die Hälfte und das Risiko für einen Schlaganfall liegt bei dem eines Nichtrauchers.

nach der letzten Zigarette sinkt auch das Risiko für viele Krebskrankheiten, beispielsweise in der Mundhöhle um die Hälfte und das Risiko für einen Schlaganfall liegt bei dem eines Nichtrauchers. Das Risiko für Lungenkrebs geht nach zehn Jahren um die Hälfte zurück. Erst nach 15 Jahren ist das Risiko für die meisten Krankheiten genauso gering, wie bei einer Person, die nie geraucht hat.

um die Hälfte zurück. Erst nach ist das Risiko für die meisten Krankheiten genauso gering, wie bei einer Person, die nie geraucht hat. (Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)

Hinweis der Redaktion Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

(Kilian Bäuml)

