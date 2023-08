Mückenstiche in Sommermonaten: Verringern Sie den Juckreiz mit einfachen Mitteln

Von: Anna Katharina Küsters

Mückenstiche sind lästig und können bei Allergikern zu ernsthaften Problemen führen. Wie Sie sich effektiv schützen und was bei einem Stich zu tun ist.

Berlin ‒ Zum sommerlichen Vergnügen von Seebaden und Gartenpartys gesellen sich unweigerlich auch einige lästige Mückenstiche. Sie sind meist harmlos, verursachen Juckreiz, Rötungen und leichte Schwellungen, die nach einigen Tagen abklingen. Doch in einigen Fällen können Menschen allergisch auf Mückenstiche reagieren, was zu ernsthaften Problemen führen kann.

Weibliche Mücken stechen Menschen, um Blut zu saugen. Während männliche Mücken sich von Nektar ernähren, benötigen die weiblichen Insekten die Nährstoffe im Blut zur Eierproduktion. Beim Blutsaugen setzt die Mücke ihren Speichel ein, der Proteine enthält, die die menschlichen Blutgefäße erweitern und die Blutgerinnung hemmen. Gleichzeitig aktivieren diese fremden Proteine Immunzellen, die sogenannten Mastzellen, die daraufhin den Botenstoff Histamin freisetzen. Histamin ist der Schuldige, der den lästigen Juckreiz und die entzündlichen Hautreaktionen verursacht.

Mücken vermeiden: Netze und dichte Kleidung

Wer stark auf Mückenstiche reagiert, kann verschiedene Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Am effektivsten ist es, Mücken erst gar nicht in die Nähe zu lassen. Die Vermeidung von Allergenen (Allergenkarenz) ist stets ein wichtiger Schritt bei der Behandlung von Allergien. Hierbei können Moskitonetze an Fenstern und Türen sowie langärmlige, dichte und helle Kleidung helfen. Wenn es bereits zu spät ist und die Mücke gestochen hat, können cortisonhaltige Salben gegen starken Juckreiz helfen.

Bei schweren Symptomen kann auch ein Antibiotikum, ein Antihistaminikum oder Cortison in Tabletten- oder Tropfenform eingenommen werden. Personen, die in der Vergangenheit schwere allergische Reaktionen auf Mückenstiche hatten, sollten in den Sommermonaten stets ein Allergie-Notfallset bei sich haben.

Kälte und Wärme können Mückenstiche lindern

Homöopathische Mittel und Hausmittel wirken in der Regel weniger lang. Generell gilt jedoch: den Mückenstich nicht aufkratzen, sondern auf die Einstichstelle klatschen. Dadurch verhindern Betroffene, dass weitere Bakterien in die Haut eindringen und die Entzündung verschlimmern.

Wärme kann oft auch helfen: Sogenannte Thermosticks, die den Mückenstich kurzzeitig auf etwa 50 Grad erhitzen, zersetzen die Proteine des Mückenspeichels, wodurch Schwellung und Juckreiz abnehmen. Und auch Kälte kann den lästigen Mückenstich vorübergehend beruhigen: Ein Kühlpad auf der Einstichstelle verlangsamt die Entzündungsprozesse und wirkt sich positiv auf die Weiterleitung des Juckreizes aus.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung durch Redakteur Tim Althoff sorgfältig überprüft.