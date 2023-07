Arzneimittel richtig lagern: So schützen Sie Ihre Medikamente vor Hitze

Von: Laura Knops, Maria Wendel

Nicht nur die Hitze, sondern auch Temperaturschwankungen können Medikamenten schaden. Entdecken Sie, welche Arzneimittel besonders empfindlich reagieren und wie Sie diese sicher lagern.

Extreme Hitze und starke Temperaturschwankungen können für einige Medikamente schädlich sein. Während sich bestimmte Wirkstoffe bei hohen Temperaturen verändern können, können andere Medikamente sogar vollständig ihre Wirkung verlieren. Hier finden Sie Tipps, worauf Sie bei Hitze achten sollten und wie Sie Ihre Medikamente schützen können.

Arzneimittel vor Sommerhitze schützen: So lagern Sie sie richtig

Auch Medikamente reagieren auf sommerliche Temperaturen. Es ist daher wichtig, sie geschützt aufzubewahren. © Roman Möbius/Imago

Medikamente sind ebenfalls von sommerlichen Temperaturen betroffen. Daher ist es besonders wichtig, sie sicher zu lagern. Einige Medikamente sind empfindlich gegenüber hohen, andere gegenüber niedrigen Temperaturen. Aber auch Luftfeuchtigkeit und Lichteinwirkung sollten bei der Lagerung berücksichtigt werden. Die ideale Lagertemperatur für die meisten Medikamente liegt zwischen 15 und 25 Grad – alles darüber ist zu warm. Die entsprechenden Informationen finden Patienten auf der Verpackung oder in der Packungsbeilage. In der Regel werden dort drei Temperaturbereiche angegeben:

Raumtemperatur: 15 bis 25 Grad Celsius

Kühlschrank: 2 bis 8 Grad Celsius

Tiefkühlung: -18 Grad Celsius

Lesen Sie hier, welche Medikamente in den Kühlschrank gehören. Während Tabletten und Dragees Hitze am besten aushalten können, schmelzen Arzneimittel wie Zäpfchen bereits bei etwas höheren Temperaturen. Bei vielen Medikamenten sind die Veränderungen sichtbar, aber nicht bei allen. Säfte, Salben und Lösungen reagieren am empfindlichsten auf Wärme. Wenn Veränderungen bemerkt werden, sollten die betroffenen Medikamente sofort entsorgt werden.

Sommerliche Temperaturen: Wirkstoffe können verloren gehen

„Fertig-Arzneimittel sollten über längere Zeit nicht über 25 Grad Celsius gelagert werden“, sagt Stefan Fink, Apotheker und Vorsitzender des Thüringer Apothekerverbandes (ThAV) gegenüber Geo.de. Wenn die Wirkstoffe verloren gehen, kann dies ernsthafte Konsequenzen haben. Es können auch Substanzen entstehen, die unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen. Insbesondere Hormonpräparate wie die Anti-Baby-Pille reagieren aufgrund ihrer Wirkstoffzusammensetzung empfindlicher als andere Medikamente. Frauen sollten die Pille daher im Sommer nicht im Badezimmer aufbewahren, da auch hier die Temperaturen schnell über 25 Grad steigen können.

Hitze und Kälte können die Wirksamkeit mancher Medikamente beeinträchtigen

Um unerwartete Nebenwirkungen zu verhindern, ist es wichtig, Arzneimittel während der Lagerung oder auf Reisen zu schützen. Medikamente sollten generell an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt werden, weshalb das Badezimmer, das oft feucht und warm ist, kein geeigneter Ort ist. Nach der Ankunft am Urlaubsort sollten die Medikamente sofort aus dem Auto entfernt werden. Wenn das Auto in der Sonne steht, kann sich das Innere des Autos bereits bei Außentemperaturen von 25 Grad schnell erhitzen. Es ist daher ratsam, Medikamente während der Fahrt in einer Kühltasche zu transportieren.

Allerdings sollte man auch bei der Kühlung vorsichtig sein. Zu starke Abkühlung kann ebenfalls schädlich für die Medikamente sein und ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. Etwa fünf Prozent der verschreibungspflichtigen Medikamente sind besonders hitzeempfindlich, so eine Studie des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts (DAPI). Dazu gehören Impfstoffe wie Masern-, Mumps-, Röteln- und Gelbfieber-Impfungen, Dosieraerosole gegen Asthma, Insulin und Glaukom-Augentropfen. Aber nicht nur die Lagerbedingungen können die Wirkung beeinflussen. Hohe Temperaturen können auch den Körper beeinflussen, der daher im Sommer anders auf Medikamente reagieren kann. Wer Medikamente einnehmen muss, sollte das unbedingt mit seinem Arzt besprechen.

