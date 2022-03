Lauterbach fordert Ende der Corona-Regeln: „rechtlich nicht mehr möglich“

Von: Natalie Hull-Deichsel

Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht eine Verlängerung der striken Corona-Regeln als rechtlich nicht mehr möglich. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Die Corona-Regeln stehen aktuell im Fokus der Bundesregierung. Die Pandemie ist noch nicht vorüber, dennoch soll es keine Masken-Pflicht mehr geben.

Berlin – Vonseiten vieler Bundesländer in Deutschland wird deutliche Kritik geübt an den unklaren, gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der zukünftigen Corona-Regeln. In Anbetracht der hohen Inzidenzen wäre der geänderte Maßnahmenkatalog von Mitte März nicht konsequent genug und sinnvoll. Viele Länder berufen sich daher auf die sogenannte Übergangsregelung des Infektionsschutzgesetzes, die die strengeren Corona-Regeln noch bis zum 2. April 2022 erlaubt.

Der Wunsch ist ganz klar: Übergangsregelungen nochmals um mindestens vier Wochen verlängern. Das würde bedeuten, dass die bundesweite Maskenpflicht in Innenräumen, die 2G- sowie 3G-Regelungen in Restaurants und Bars sowie Veranstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl mindestens bis Mai weiter gelten würde. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

