Wenn sich Krebs im Gehirn bildet: Welche Symptome auf einen Hirntumor hindeuten können

Tumor im Kopf

Bösartige Zellmutationen können im gesamten Körper Tumore wachsen lassen, auch im Gehirn. Doch Hirntumore kommen selten vor. Wer bei den ersten Anzeichen handelt, erhöht die Überlebenschancen.

Krebskrankheiten sind die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen noch häufiger einen tödlichen Ausgang. So verstarben im Jahr 2021 rund 340.000 Menschen an Herzinfarkt, Schlaganfall oder anderen Herz- oder Kreislaufkrankheiten. Krebs nahm in diesem Zeitraum bei knapp 230.000 Menschen in Deutschland einen tödlichen Verlauf, informiert das Statistische Bundesamt.

Mit Abstand am gefährlichsten war 2021 Lungen- und Bronchialkrebs. Fast 20 Prozent aller Todesfälle, die durch Tumore verursacht wurden, gingen auf diese Krebsart zurück. Auf dem traurigen zweiten Platz steht Bauchspeicheldrüsenkrebs. Rund 19.000 Menschen (8,4 Prozent) verstarben an einem aggressiven Tumor der hormonbildenden Drüse, heißt es weiter auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes. Hirnkrebs ist im Vergleich für weniger Todesfälle verantwortlich, zählt aber auch zu den seltenen Krebserkrankungen. 2021 hatten knapp 5.000 Menschen den Kampf gegen einen Gehirntumor verloren.

Doch frühzeitig erkannt, wachsen die Chancen auf eine erfolgreiche Therapie.

Hirnkrebs frühzeitig erkennen und so die Überlebenschance steigern

Dem Deutschen Krebsforschungszentrum zufolge erkrankten 2018 etwa 7.200 Menschen an einem bösartigen Hirntumor. Zum Vergleich: Darmkrebs wurde im selben Jahr bei rund 60.000 Menschen diagnostiziert. Tumore im Gehirn sind zwar eher selten, können aber trotzdem einen tödlichen Verlauf nehmen. Eine frühzeitige Diagnose erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor erfolgreich therapiert werden kann.

Tumor im Gehirn: Welche Symptome Sie ernst nehmen sollten

Der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums führt auf, welche Symptome ein Hirntumor auslösen kann. Beschwerden könnten vereinzelt, aber auch zusammen auftreten und seien abhängig von der Lage des Tumors:

Neu auftretende epileptische Krampfanfälle als oftmals erstes Symptom für einen Hirntumor

Neu auftretende und sich verändernde Kopfschmerzen

Schwindel

Übelkeit und Erbrechen

Konzentrationsstörungen

Empfindungsstörungen beim Sehen oder Hören

Taubheitsgefühle oder Lähmung

Bewusstseinsstörungen

Persönlichkeitsveränderungen wie leichtere Reizbarkeit oder niedrigere Frustrationsschwelle

Oben genannte Beschwerden sollten Sie schnellstmöglich zu einem Arzt führen. Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin ist die erste Anlaufstelle. Dieser oder diese wird Sie gegebenenfalls an geeignete Fachärzte weiterleiten. Zögern Sie im Notfall – etwa bei Lähmungserscheinungen – nicht, den Notruf 112 zu wählen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

