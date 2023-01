Durchbruch in Krebsforschung: Messer kann Erkrankung innerhalb von Sekunden „riechen“

Von: Vivian Werg

Teilen

Die Abklärung eines Krebsverdachts kann in der Regel einige Wochen dauern – doch dies könnte sich mithilfe eines Messers nun ändern.

Frankfurt – Die Früherkkenung von Gebärmutterkrebs gehört zu den Routineuntersuchungen bei Gynäkologinnen und Gynäkologen. Besteht der Verdacht auf eine Krebserkrankung, müssen Frauen oft wochenlang auf eine Diagnose warten, weil das Gewebe erst im Labor untersucht werden muss. Dabei geht wertvolle Zeit für eine Behandlung verloren.

Wie The Guardian berichtet, hat ein Forschungsteam am Imperial College in London nun herausgefunden, das ein chirugisches Messer, das „Tumore riecht“, Gebärmutterkrebs innerhalb von Sekunden diagnostizieren kann.

Das sogenannte „iKnife“ ermöglicht eine schnelle Krebsdiagnose © stock&people/ Imago

Gebärmutterkrebs: Früherkennung

Regelmäßig an Früherkennungsuntersuchungen teilzunehmen, kann Gebärmutterkrebs vorbeugen. Die gesetzliche Krankenversicherung bietet allen Frauen ab 20 Jahren regelmäßige Untersuchungen zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs an. Dazu gehören:

Ein Pap-Test (Pap-Abstrich) auf Zellveränderungen

Ein Test auf bestimmte Humane Papillomviren (HPV), die als Hauptverursacher von Gebärmutterkrebs gelten

Der Pap-Test wird seit vielen Jahrzehnten zur Früherkennung verwendet. Der HPV-Test gehört seit einigen Jahren dazu. Studien haben gezeigt, dass er sich ebenfalls zur Früherkennung von Gebärmutterkrebs eignet. Genauso wie beim Pap-Test wird für den HPV-Test ein Zellabstrich vom Muttermund und aus der Öffnung des Gebärmutterhalses entnommen.

Frauen zwischen 20 und 34 Jahren können einmal jährlich einen Pap-Test machen lassen. Frauen ab 35 können alle drei Jahre eine Kombinationsuntersuchung aus Pap-Test und HPV-Test wahrnehmen

Durchbruch bei Gebärmutterkrebs: Diagnose innerhalb von Sekunden

Das chirurgische Messer („iKnife), das bereits zur Behandlung von Brust- und Gehirntumoren eingesetzt wird, kann auch Gebärmutterkrebs erkennen. „iKnife kann Gebärmutterkrebs zuverlässig innerhalb von Sekunden mit einer diagnostischen Genauigkeit von 89 Prozent diagnostizieren, wodurch die derzeitigen Verzögerungen für Frauen, die auf eine histopathologische Diagnose warten, minimiert werden“, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der medizischen Zeitschrift Journal Cancers.

Dabei ist die Vorgehensweise bei der Diagnose mit dem Messer relativ einfach. Es wird zunächst eine Gewebeprobe aus der Gebärmutter entnommen und verdampft. Der entstehende Rauch wird dann mit dem „iKnife“ analysiert. Dabei verwendet das Messer elektrische Ströme, um zwischen Krebsgewebe und gesundem Gewebe zu unterscheiden. Wenn Ärztinnen und Ärtzte in Zukunft ein „iKnife“ in der Praxis haben, könnte die Diagnose innerhalb von Minuten erfolgen.

Derzeit muss das entnommene Gewebe ins Labor geschickt werden, wo Spezialistinnen und Spezialisten es unter einem Mikroskop auf Krebszellen untersuchen – und das kann das je nach Art und Untersuchung dauern.

Krebserregende Viren: Diese Erreger können Krebs auslösen Fotostrecke ansehen

Frühe Gebärmutterkrebs-Behandlung dank Messer möglich

Dem Forschungsteam zufolge wurde die Wirksamkeit des Verfahrens anhand von Gewebeproben von 150 Frauen mit Verdacht auf Gebärmutterkrebs nachgewiesen. Die Ergebnisse wurden anschließend mit den derzeitigen Diagnosemethoden verglichen.

Die schnelle Diagnose mithilfe des Messers könnte es Frauen künftig ermöglichen früher mit einer Behandlung zu beginnen. „Mit seiner hohen diagnostischen Genauigkeit könnte man den Patientinnen sofort versichern, dass die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung sehr gering ist, wenn das ‚iKnife‘-Ergebnis negativ ist“, sagt Sadaf Ghaem-Maghami, Professorin am Imperial College London und Leiterin der Studie, gegenüber The Guardian. „Das iKnife hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir mit Patientinnen umgehen, die mit signifikanten abnormalen vaginalen Blutungen in die Schnellkliniken kommen und zur möglichen Diagnose von Gebärmutterkrebs überwiesen werden, völlig zu revolutionieren“, erklärt Ghaem-Maghami weiter.

Die in dieser Studie vorgestellten Ergebnisse könnten nicht nur den Weg für neue Diagnosewege ebnen, sondern Frauen durch die schnelle Entwarnung, wochenlangen Stress und Ungewissheit ersparen. (Vivian Werg)