Diabetes, Krebs, Herzkrankheiten: Körpergröße beeinflusst möglicherweise das Krankheitsrisiko

Von: Laura Knops

Neben Umweltfaktoren und dem Lebensstil scheint auch die Körpergröße einen entscheidenden Einfluss auf das Krankheitsrisiko zu haben.

Unterschiede in der Körpergröße können im Laufe des Lebens Folgen für die Gesundheit haben. Denn wie groß ein Mensch ist, soll Wissenschaftlern zufolge sein Risiko für verschiedene Krankheiten beeinflussen. Was auf den ersten Blick absurd klingt, belegt nun eine aktuelle Studie: Herz-Kreislauf-Krankheiten und Diabetes, aber auch Krebs stehen im Zusammenhang mit der Körpergröße. Warum die Körpergröße neben einem ungesunden Lebensstil einen solch großen Einfluss auf das Krankheitsrisiko hat und wer für welche Krankheit besonders anfällig ist, erfahren Sie hier.

Höheres Krankheitsrisiko? Deutsche werden immer größer

Auch die Körpergröße kann Einfluss auf das Krankheitsrisiko haben. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Die Deutschen werden immer größer: Während deutsche Männer 1896 im Durchschnitt gerade einmal 1,67 Meter groß waren, maßen sie 2017 schon fast 1,80 Meter. Und auch Frauen sind heutzutage mit durchschnittlich 1,66 Meter Größe ganze zehn Zentimeter gewachsen. Diese Tendenz zeigt sich weitestgehend weltweit. Doch der Einfluss der Körpergröße auf das Auftreten bestimmter Erkrankungen wurde lange unterschätzt. Obwohl Lebensstil und Umweltfaktoren einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit eines Menschen haben, scheint auch die Körpergröße eine wichtige Rolle zu spielen.

Anders als viele Menschen denken, haben große Menschen allerdings nicht nur Nachteile. Vielmehr scheint eine geringe Körpergröße mit einem erhöhten Risiko für Diabetes-Typ-2 in Zusammenhang zu stehen. Die Gene scheinen demnach den Fettgehalt in der Leber sowie die Insulin-Empfindlichkeit zu beeinflussen. Kleine Menschen haben Norbert Stefan, Professor für klinisch-experimentelle Diabetologie am Universitätsklinikum Tübingen zufolge, eine schlechtere Verwertung von Glukose, wodurch sie durchschnittlich häufiger an Diabetes erkranken.

Ähnliche Ergebnisse liefert eine aktuelle Auswertung des Auftragsforschungsinstituts IQVIA. Das Team um Karel Kostov, wissenschaftlicher Leiter der epidemiologischen Forschung, untersuchte im Rahmen dessen die Daten von 780.000 Erwachsenen. Das Ergebnis: Pro zehn Zentimeter geringerer Körpergröße steigt das Risiko für neu auftretenden Typ-2-Diabetes bei Frauen um 15 Prozent und bei Männern um 10 Prozent.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Große Menschen weniger gefährdet

Große Menschen scheinen auch beim Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen einen Vorteil zu haben. Eine Studie der Uniklinik Düsseldorf mit rund 660.000 Patienten fand heraus, dass kleinere Frauen und Männer häufiger an Bluthochdruck erkranken oder einen Schlaganfall erleiden. Auch das Risiko für eine koronare Herzerkrankung, bei der Blutgefäße verengt sind, war bei kleineren Menschen erhöht. Die Gründe dafür sind laut Professor Norbert Stefan vielfältig: „Fettsäuren weniger, LDL Cholesterin niedriger, Glukose niedriger und Hepatokine (Leberproteine) günstiger.“ Lediglich scheinen größere Männer und Frauen ein höheres Risiko für Vorhofflimmern zu haben.

Venenthrombosen und Krebs: Kleinere Menschen sind weniger anfällig

Anders sieht es im Fall einer Thrombose aus. Denn sind die Extremitäten länger, muss das Blut einen weiteren Weg bis zum Herz zurücklegen. Die Gefahr an einer Thrombose zu erkranken, nimmt den Düsseldorfer Wissenschaftlern demnach je zehn Zentimeter Körpergröße um 23 Prozent zu. Gestützt werden diese Ergebnisse durch eine Studie der University of Colorado. In der genomweiten Vergleichsstudie an 280.000 Veteranen des US-Militärs suchte das Team nach Zusammenhängen zwischen 3.290 bekannten größenbestimmenden Genvarianten und dem Gesundheitszustand der Probanden. Und tatsächlich: Das Risiko für 127 verschiedene Erkrankungen war mit größenbestimmenden Genvarianten verknüpft. Hochgewachsene Menschen sind beispielsweise anfälliger für Vorhofflimmern, Krampfadern und Venenthrombosen.

Auch bei verschiedenen Krebserkrankungen besteht ein Zusammenhang zwischen der Körpergröße und der Häufigkeit der Krankheit. Die Untersuchung der Uniklinik Düsseldorf ergab, dass größere Patienten anfälliger sind. Das Risiko erhöht sich bei Frauen um elf Prozent und bei Männern um sechs Prozent je zehn Zentimeter Zunahme bei der Körpergröße. Große Menschen leiden demnach besonders häufig an schwarzem Hautkrebs, Darm- und Brustkrebs.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.