Hilfe für Kinder – „Wie erkläre ich meinem Kind den Krieg?“

Was Krieg bedeutet, ist für viele Kinder schwer greifbar. Was bleibt ist die Angst. Eltern können helfen, indem sie altersgerecht aufklären. (Symbolbild)

Wenn Kinder Angst vor Krieg haben

Von Natalie Hull-Deichsel schließen

Krieg und Tod sind für Erwachsene meist schon schwer zu verstehen, wie kann es dann unser Nachwuchs begreifen. Diese Antworten helfen Ihrem Kind.

Tübingen – „Mama, Papa, warum gibt es Krieg?“ Bei dieser Frage stockt Eltern sicherlich der Atem. Denn was Kinder nicht kennen oder verstehen, ist für ihre Eltern meist schon unbegreiflich. Besonders in der Welt der jüngeren Kinder kommt Krieg und Gewalt noch nicht vor – Eine Welt, in der wir Eltern den Kleinen stets vermitteln, „Wir hauen nicht“, „Wir tun anderen nicht weh.“ Wie soll ein Kind verstehen, dass es Krieg gibt, in dem sich Menschen bekämpfen oder dadurch gar sterben?

Welche Antworten Eltern ihren Kindern zum Thema Krieg geben können, erfahren Sie bei 24vita.de.*

Wie man über schwierige Themen wie dem aktuellen Ukraine-Russland-Krieg sprechen kann, damit beschäftigen sich die Mitarbeiter der Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ in Berlin. Der Vorstandsvorsitzende Michael Fritz weiß, wie wichtig es ist, die Fragen und Sorgen der Kinder ernst zu nehmen. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, schwere Themen in der Familie zu erklären, abhängig vom Alter ihres Kindes. So können Eltern in einfacher Sprache kindgerechte Antworten auf die Fragen ihres Nachwuchses geben. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

