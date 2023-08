Kann das sein? Studie legt nahe, dass Vegetarierinnen und Vegetarier sich häufiger die Hüfte brechen

Von: Ulrike Hanninger

Die Vorteile einer vegetarischen Ernährung sind vielfach belegt. Eine neue Studie sieht dadurch aber Hüftbrüche begünstigt. So können Vegetarierinnen und Vegetarier vorbeugen.

Im Juli 2023 veröffentlichte BMC Magazine die Ergebnisse einer Studie, die einen möglichen Zusammenhang zwischen vegetarischer Ernährung und einer gebrochenen Hüfte (Beckenfraktur) herstellt. Erste Auswertungen sehen bei Vegetariern ein deutlich erhöhtes Risiko. Fundierte wissenschaftliche Schlüsse könne man aber noch keine daraus ziehen.

Ergebnis der Studie: Vegetarier brechen sich häufiger die Hüfte

Eine vegetarische Ernährung hat anscheinend Auswirkungen auf die Knochengesundheit, vor allem auf die der Hüfte. © agefotostock/Imago

James Webster, Darren C. Greenwood und Janet E. Cade von der Universität Leeds untersuchten in ihrer Studie, ob ein Zusammenhang zwischen der Ernährung und einer gebrochenen Hüfte besteht. Dazu werteten sie die Daten von 413.914 Teilnehmern aus der UK Biobank aus. Bei den Testpersonen handelt es sich um erwachsene Briten mittleren Alters, darunter eine Gruppe von Fleischessern, eine von Pescetariern, also von Menschen, die kein Fleisch, aber Fisch essen, und eine Gruppe Vegetarier.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass bei Vegetariern ein um 50 Prozent erhöhtes Risiko besteht, sich die Hüfte zu brechen – unabhängig von Alter und Geschlecht. Eine Erklärung dafür vermuten die Forscher in einem niedrigeren Body-Mass-Index, den Vegetarier im Vergleich zu Fleischessern in der Regel aufweisen. Mit dem sogenannten BMI lässt sich das ideale Körpergewicht ermitteln. Leichtes Übergewicht scheine davor zu schützen.

Wie ist die Studie einzuordnen?

Noch kann man aber keine verlässlichen Schlüsse aus den Resultaten ziehen. Weitere Untersuchungen sind bereits angekündigt. Zur Vorbeugung von Hüftbruch raten die Forscher Vegetariern aber dennoch dringend dazu, sich ausgewogen zu ernähren.

Wie können Vegetarier Hüftbruch vorbeugen?

Die positiven Auswirkungen einer vegetarischen Ernährung auf den Körper sind vielfach belegt. Vegetarier leiden seltener unter Übergewicht und haben generell eine höhere Lebenserwartung. Es besteht ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sie haben bessere Blutdruckwerte und nur selten Diabetes.

Allerdings treten bei einer rein vegetarischen Ernährung manchmal Mangelerscheinungen auf. Vegetarier sollten daher regelmäßig ihre Blutwerte checken lassen und vor allem auf ausreichende Zufuhr von Vitamin B12, Vitamin D, Eisen, Zink und Omega-3-Fettsäuren achten. Letztere verbessern laut einer anderen Studie sogar die Hirnleistung.

Natürliche Lieferanten sind laut eatsmarter.de und der Techniker Krankenkasse (TK) unter anderem:

Vitamin B12: Eier, Milchprodukte wie Käse, Milch oder Joghurt

Vitamin D: wird hauptsächlich durch Sonnenlicht aufgenommen, in geringen Mengen in Pilzen oder Eigelb enthalten

Eisen: Nüsse, Haferflocken, Hülsenfrüchte

Zink: Vollkornprodukte, Samen wie Leinsamen, Hülsenfrüchte

Omega-3-Fettsäuren: Leinsamen, Rapsöl, Walnüsse, die auch als Schlankmacher und Blutdrucksenker gelten

Vitamin D ist besonders wichtig zur Vorbeugung von Brüchen – ein Mangel kann selbst im Sommer auftreten. Das Vorhandensein sollte regelmäßig von einem Arzt überprüft werden. Denn laut dem Universitätsspital Zürich (USZ) sinkt ab etwa einem Alter von 40 Jahren die Knochendichte des Menschen, was das Risiko für Osteoporose und dadurch auch für Knochenbrüche erhöht. Von großer Bedeutung sei außerdem die Versorgung mit Calcium, Vitamin K und Folsäure, informiert das Institut für Ernährungsmedizin des Klinikums rechts der Isar in München.

