Richtige Ernährung bei Gicht: Einige Lebensmittel können Gelenkschmerzen mindern

Wer unter Gicht leidet, sollte besonders auf seine Ernährung achten. Denn damit kann man Gelenkschmerzen vorbeugen. Was Sie wissen sollten.

Frankfurt – Bei Gicht treten plötzlich starke Gelenkschmerzen auf. Da Gicht eine Stoffwechselerkrankung ist, gibt es eine direkte Verbindung zur Ernährung. Dementsprechend kann man der Erkrankung bereits mit der richtigen Ernährungsweise entgegensteuern.

Wie der NDR berichtet, ist insbesondere eine Senkung des Harnsäurespiegels wichtig, um keine weiteren Gichtanfälle zu erleiden. Außerdem können so Langzeitfolgen verringert werden. Um den Harnsäurespiegel zu senken, sollte man bei der Ernährung auf einige Aspekte besonders achten.

Gicht-Patienten sollten bei ihrer Ernährung unbedingt berücksichtigen, kein zu fettiges Essen zu sich zu nehmen. Außerdem ist es ratsam, auf zuckerhaltige Getränke verzichten. Denn in diesen befinden sich immer große Mengen an Zucker, die einen Gichtanfall begünstigen können. Zudem empfehlen einige Experten, sich purinarmer zu ernähren. Die Purine baut der Körper zu Harnsäure ab, was den Gicht-Patienten zum Verhängnis werden könnte. Denn dadurch erhöht sich der Harnsäurespiegel.

Purine

Purine und Pyrimidine sind chemische Strukturen, die einen grundlegenden Bestandteil von Nukleotiden in DNA und RNA bilden. Damit sind sie essenziell für die Informationsspeicherung in der Zelle. Sie dienen aber auch als Grundgerüst für Coenzyme und sind deshalb an vielen enzymatischen Prozessen beteiligt. Eine Veränderung im Purin- oder Pyrimidinstoffwechsel kann sehr unterschiedliche Folgen haben. Zum Beispiel führen Störungen des Stoffwechsels von Purinen zu einer erhöhten Menge an Harnsäure im Blut und können Gicht auslösen. Hemmstoffe der Nukleotidsynthese werden in der Tumortherapie eingesetzt, z.B. Ribonukleotidreduktasehemmer, die die DNA-Replikation in den sich oft teilenden Tumorzellen durch Mangel an DNA-Bausteinen hemmen. (Quelle: amboss.com)