Stummer Schlaganfall: Symptome, Gefahren und Häufigkeit – Alle Infos

Gesundheit

Von Helena Gries schließen

Ein Schlaganfall muss nicht immer bemerkt werden. Die sogenannte stumme Variante geht meist ohne Symptome einher. Sie ist jedoch keineswegs harmlos.

Frankfurt – Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Jedes Jahr erleiden über 250.000 Menschen in der Bundesrepublik einen Schlaganfall, so das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Trotz fortschrittlicher Forschung sterben noch immer viele Menschen an den Folgen eines Infarkts. Schnelles Handeln ist daher bei einem Schlaganfall überlebenswichtig.

Nicht jeder Schlaganfall zeigt sich jedoch anhand spezifischer Symptome. Ein Schlaganfall kann auch „stumm“, also ohne ersichtliche Anzeichen, verlaufen. Ebenso wie bei einem stummen Herzinfarkt bemerken Betroffene meist nichts von der Gefahr. Ein stummer Schlaganfall ist allerdings oftmals der Vorbote für einen schweren Infarkt. Nach Angaben des medizinischen Handbuchs MSD Manual ist der Schlaganfall die häufigste Ursache von neurologischer Behinderung bei Erwachsenen in den USA. Doch wie kann man einen stummen Schlaganfall bemerken?

So erkennen Sie einen Schlaganfall Diagnose Schlaganfall – je eher er entdeckt wird, umso besser sind die Heilungs- und Überlebenschancen für den Patienten. Es gibt vier typische Symptome, mit denen Ärzte, aber auch Angehörige prüfen können, ob jemand kurz zuvor einen Schlaganfall erlitten hat. © picture-alliance / dpa Lächeln: Schlaganfall-Patienten können oft nicht mehr richtig lachen, der Mund wird schief. © dpa Sprechen: Wer einen Schlaganfall erlitten hat, kann meistens keine zusammenhängenden Sätze mehr formulieren. Wer also stottert und sprachliche Probleme hat, hat möglicherweise einen Schlaganfall. © dpa Arme: „Heben Sie doch einmal beide Arme nach oben!“ Wer einen Schlaganfall erlitten hat, kann meist nicht mehr selbstständig beide Arme in die Höhe strecken. © picture alliance / dpa / Armin Weigel Schlaganfall Zunge: „Zeigen Sie mal Ihre Zunge.“ Das Herausstrecken funktioniert nicht mehr richtig, die Zunge ist gekrümmt und wandert von einer Seite zur anderen. © dpa Schlaganfall Risiko-Faktoren und mögliche Auslöser für einen Schlaganfall: Bluthochdruck, Herzkrankheiten besonders Vorhofflimmern, Bewegungsmangel, Diabetes, Rauchen, Übergewicht. © dpa Schlaganfall Faktoren, die sich naturgemäß nicht beeinflussen lassen, sind das Alter, Geschlecht (Männer sind gefährdeter) und schlicht die Veranlagung. © dpa

Schlaganfall ohne Symptome: Auch stummer Schlaganfall kann gefährlich sein

„Ob der Schlaganfall Symptome verursacht, ist wirklich Zufall – je nachdem, wo er einschlägt“, erklärt Martin Grond, Mitglied des Vorstands der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft, gegenüber dem Gesundheitsportal der deutschen Apotheker:innen Aponet. Wenn sich der Schlaganfall in einem Areal ereignet, das nicht für Bewegung oder Sprache zuständig ist, dann treten auch keine der typischen Schlaganfall-Symptome wie Seh- und Sprachstörungen, Taubheitsgefühle, Schwindel oder sehr starke Kopfschmerzen auf.

Nach jedem Schlaganfall, egal ob stumm oder nicht, steigt das Risiko, eine erneute Durchblutungsstörung zu erleiden. Bei den 60-Jährigen zeige demnach etwa jeder Zehnte Anzeichen für einen stummen Schlaganfall. „Bei den 70-Jährigen ist es bereits fast jeder Fünfte“, berichtet Grond.

Stummer Schlaganfall: Symptome treten erst bei mehrfachen Infarkten auf

Auswirkungen machen sich meistens erst dann bemerkbar, wenn die betroffene Person mehrere kleine stumme Schlaganfälle erlitten hat. Nach Angaben der Deutschen Schlaganfall-Hilfe können dann folgende Symptome auftreten:

Gedächtnisstörungen

Wesensänderungen

Gangstörungen

Erkannt werden stumme Schlaganfälle meist zufällig anhand von Bildgebungsverfahren mittels CT oder MRT, die beispielsweise bei Kopfschmerzen durchgeführt wurden. „Wie häufig Schlaganfälle zufällig entdeckt werden, hängt stark von der verwendeten Untersuchungsmethode ab“, erklärt Christian Nolte, Forscher im Centrum für Schlaganfallforschung Berlin (CSB) auf der Website des Zentrums.

Stummer Schlaganfall: Diese Risikofaktoren gibt es

„Personengruppen mit Schlaganfällen haben oftmals die klassischen Risikofaktoren für Erkrankungen des Gefäßsystems“, so der Experte. Arteriosklerose, Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes, höheres Alter oder Vorhofflimmern zählen dazu. „Interessanterweise findet man viele stumme Schlaganfälle aber auch nach medizinischen Eingriffen am Herzen, wie z. B. nach Herzklappenersatz“, berichtet Nolte. (hg)

Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

