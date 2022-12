Frühstück: Mit diesen sechs Lebensmitteln startet man gut in den Tag

Von: Kilian Bäuml

Ob entspanntes Frühstück, schnell auf die Hand oder zum Mitnehmen – diese sechs Lebensmittel sorgen für einen guten Start in den Tag.

Frankfurt – Über das Frühstück wird viel geredet. Einige halten es für die wichtigste Mahlzeit des Tages, andere halten es für überbewertet und wieder andere lassen das Frühstück ganz weg. Die Meinungen zur ersten Mahlzeit des Tages gehen weit auseinander.

Doch was sollte man am Morgen essen? Egal ob Frühaufsteher oder Morgenmuffel, mit manchen Lebensmitteln startet man besser in den Tag als mit anderen.

Für die meisten Menschen sind Frühstück, Mittag- und Abendessen die drei Hauptmahlzeiten. Für alle drei Mahlzeiten gilt das gleiche – sie sollten möglichst ausgewogen und gesund sein. Für das Frühstück spielt jedoch nicht nur das Essen an sich, sondern auch der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme eine Rolle. Astrid Donalies von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) rät, in den ersten zwei Stunden nach dem Aufstehen etwas zu essen und zu trinken. „Das ist auch für Frühstücksmuffel zu schaffen“, sagt sie gegenüber der Apotheken Umschau.

Nach dem Aufstehen braucht der Körper bestimme Nährstoffe. Diese sechs Lebensmittel sorgen für einen guten Start in den Tag:

Haferflocken: Sie sind einer der Klassiker unter den gesunden Frühstücks-Lebensmitteln, beispielsweise im Müsli. Sie liefern viele komplexe Kohlenhydrate, die lange satt halten. Außerdem beinhalten sie Vitamine und Mineralien, sowie Proteine. Darüber hinaus eigenen sich Haferflocken auch zum Abnehmen.

Sie sind einer der Klassiker unter den gesunden Frühstücks-Lebensmitteln, beispielsweise im Müsli. Sie liefern viele komplexe Kohlenhydrate, die lange satt halten. Außerdem beinhalten sie Vitamine und Mineralien, sowie Proteine. Darüber hinaus eigenen sich Haferflocken auch zum Abnehmen. Vollkornbrot: Gegenüber Produkten aus Weißmehl bieten Vollkornprodukte deutlich mehr Nährstoffe. Das liegt daran, dass die Kornhülle mit verwendet wird. Die steckt voller Ballaststoffe, B-Vitamine und Mineralien. Vollkornprodukte haben außerdem, wie Haferflocken, komplexe Kohlenhydrate, die lange satt halten. Vollkorn ist deshalb die beste Wahl für die Gesundheit, schreibt die DGE.

Gegenüber Produkten aus Weißmehl bieten Vollkornprodukte deutlich mehr Nährstoffe. Das liegt daran, dass die Kornhülle mit verwendet wird. Die steckt voller Ballaststoffe, B-Vitamine und Mineralien. Vollkornprodukte haben außerdem, wie Haferflocken, komplexe Kohlenhydrate, die lange satt halten. Vollkorn ist deshalb die beste Wahl für die Gesundheit, schreibt die DGE. Eier: Sie liefern viele Proteine, sowie mehrere Vitamine und Mineralstoffe. Dadurch eignen sie sich gut als Frühstück. In einem gesunden Lebensstil, mit ausreichend Sport helfen Eier sogar dabei, gleichzeitig gesund abzunehmen und Muskeln aufzubauen.

Sie liefern viele Proteine, sowie mehrere Vitamine und Mineralstoffe. Dadurch eignen sie sich gut als Frühstück. In einem gesunden Lebensstil, mit ausreichend Sport helfen Eier sogar dabei, gleichzeitig gesund abzunehmen und Muskeln aufzubauen. Hüttenkäse: Er enthält wenig Fett, dafür viele Proteine und Kalzium. Zudem ist es eine gute Quelle für Vitamin B12.

Er enthält wenig Fett, dafür viele Proteine und Kalzium. Zudem ist es eine gute Quelle für Vitamin B12. Blaubeeren: Sie stecken voller Vitamine, vor allem Vitamin C und Antioxidantien, und haben, verglichen mit anderen Obstsorten, wenig Zucker. Andere gesunde Inhaltsstoffe sind Kalium, Zink, Folsäure und Eisen sowie Gerbstoffe, schreibt der NDR. Laut einer Studie können Blaubeeren sogar dabei helfen, den Blutdruck zu senken.

Sie stecken voller Vitamine, vor allem Vitamin C und Antioxidantien, und haben, verglichen mit anderen Obstsorten, wenig Zucker. Andere gesunde Inhaltsstoffe sind Kalium, Zink, Folsäure und Eisen sowie Gerbstoffe, schreibt der NDR. Laut einer Studie können Blaubeeren sogar dabei helfen, den Blutdruck zu senken. Nüsse: Sie liefern ungesättigte Fettsäuren, sowie Mineralien und Vitamine, vor allem Vitamin B und E. Außerdem enthalten Nüsse Kalium, Natrium, Magnesium und Phosphor. Deshalb sind Nüsse eine Bereicherung als Nährstofflieferant in jedem Speiseplan, schreibt das Bundeszentrum für Ernährung.

Richtig frühstücken: Diese Lebensmittel sorgen für einen guten Start in den Tag

Damit man den Tag leistungsfähig beginnen kann, sollten am Morgen Produkte verzehrt werden, die Energie liefern und satt machen. Dazu sollte die Mahlzeit Kohlenhydrate, Proteine, Fette und Vitamine beinhalten. Die genannten Lebensmittel bringen die benötigten Nährstoffe mit und sind darüber hinaus grundsätzlich sehr gesund. Aus diesem Grund eigenen sie sich gut, um mit ihnen den Tag zu starten. Ein Mangel an Nährstoffen wird häufig mit Heißhungerattacken in Verbindung gebracht.

Vollkornprodukte und Eier liefern Nährstoffe am Morgen. (Symbolbild) © Kantaruk Agnieszka/Imago

Start in den Tag: Deshalb ist das Frühstück so wichtig

Doch das Frühstück liefert dem Körper nicht nur Energie, sondern hat auch noch einen anderen Vorteil, denn „wer nicht reichhaltig frühstückt, snackt morgens in der Regel mehr“, sagt Ernährungsmediziner und Diabetologe Matthias Riedl der Apotheken Umschau. Das sei nicht nur ungesund, sondern auch schlecht für die Zähne.

Die Ernährung spielt für die Gesundheit generell eine große Rolle, so gibt es Lebensmittel, die die Arterien reinigen und sogar Lebensmittel, die das Leben verlängern sollen.

