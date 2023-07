Eierstockkrebs: Belgisches Uniklinikum meldet Durchbruch bei Therapie

Von: Laura Knops

Die Behandlung von Eierstockkrebs ist häufig mit Nebenwirkungen und einem ungewissen Ausgang verbunden. Ein neuer Test könnte nun anzeigen, für wen die Therapie geeignet ist.

Jährlich werden in Deutschland rund 7.300 neue Fälle von Eierstockkrebs diagnostiziert. Etwa eine von 76 Frauen erkrankt dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge im Laufe ihres Lebens an einem solchen Tumor. Obwohl die Erkrankungs- und Sterberaten am Ovarialkarzinom hierzulande in den letzten Jahren weiter deutlich abnehmen und auch die Zahl der Neuerkrankungen rückläufig ist, zählt Eierstockkrebs immer noch zu den tödlichsten Krebsformen. Eine geeignete Therapie ist daher unbedingt notwendig. Forscher der Katholischen Universität Löwen (KUL Löwen) haben in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Löwen (UZ) und dem Flämischen Institut für Biotechnologie (VIB) nun einen genetischen Test zur medikamentösen Behandlung von Eierstockkrebs entwickelt. Der Gen-Test soll eine gezieltere und spezifischere Behandlung von Patientinnen ermöglichen. Es ist weltweit das erste Mal, dass ein solcher Test entwickelt wurde.

Behandlung bei Eierstockkrebs: Gute Nachsorge ist wichtig, um Rückfall zu vermeiden

Eierstockkrebs zählt zu den tödlichsten Krebsarten. Er ist um ein Vielfaches gefährlicher als beispielsweise Brustkrebs. Aktuell liegt die relative 5-Jahres-Überlebensrate dem RKI zu Folge bei 42 Prozent. Je früher die Krankheit jedoch erkannt wird, desto besser sind die Überlebenschancen. © Zoonar.com/ersin arslan/IMAGO

In der Regel wird der Eierstockkrebs erst in einem späten Stadium diagnostiziert. Die ideale Behandlung besteht aus einer Operation in Kombination mit einer fortlaufenden Chemotherapie. Trotz gezielter Behandlung erleiden etwa acht von zehn Frauen mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre einen Rückfall. Seit einigen Jahren sind zusätzlich zur Standardbehandlung eine Reihe neuer, gezielter Therapien zugelassen worden, darunter die sogenannten PARP-Inhibitoren. Dabei handelt es sich um Medikamente, die das Wiederauftreten der Krankheit nach der Behandlung verzögern oder sogar verhindern können.

Bereits seit einigen Jahren forscht das Ärzte-Team der UZ Leuven gemeinsam mit Wissenschaftlern der KU Leuven an sogenannten PARP-Inhibitoren. In der Vergangenheit konnten die Forscher eine Nachbehandlung für betroffene Patientinnen entwickeln, um einen Rückfall nach überstandener Operation und Chemotherapie zu verhindern. Allerdings reagiert nur etwa die Hälfte der behandelten Frauen positiv auf die Behandlung. Welche Patientinnen von einer solchen Behandlung profitieren würden, gibt nun der neu entwickelte Test an. Dadurch können den Forschern zufolge unnötig teure Behandlungen sowie unerwünschte Nebenwirkungen vermieden werden. Angeboten wird der Test bereits seit Beginn dieses Jahres. Das UZ Leuven ist damit das erste belgische Krankenhaus, das den akkreditierten Test anwendet.

Screening bei Eierstockkrebs: So funktioniert der neue Test

Anhand des genetischen Profils der Tumorzellen der Patientinnen, welches während der Operation entnommen wurde, können die Ärzte feststellen, welche Patientinnen von der Behandlung profitieren könnten. Der sogenannte HRD-Test („homologous recombination deficiency“) basiert auf einem der Mechanismen, die der menschliche Körper einsetzt, um mit DNA-Fehlern umzugehen. Werden viele Fehler nicht oder nur teilweise repariert, entdeckt der Leuven-HRD-Test diese zunächst. Anschließend zeigt er dann an, ob die betroffenen Krebszellen für das PARP-Medikament empfänglich sind.

Die Patienten müssen sich so nicht unnötigerweise einer Behandlung mit PARP-Medikamenten unterziehen, wenn der Test zeigt, dass dies nicht von Nutzen ist. Außerdem können sie schneller mit anderen, günstigeren Behandlungen beginnen. „Wie bei jeder Therapie kann auch die Behandlung mit PARP-Inhibitoren unerwünschte Wirkungen wie Blutarmut, Übelkeit und Müdigkeit mit sich bringen. Wenn Ärzte im Voraus wissen, dass der Patient für dieses Medikament nicht infrage kommt, müssen sie ihn diesen Nachteilen nicht aussetzen und können sofort eine alternative Therapie anbieten“, erklärt das Forscherteam in einer Pressemitteilung.

Prof. Dr. Toon Van Gorp, Facharzt für gynäkologische Onkologie am UZ Leuven: „Dank des Tests können wir unnötige teure Behandlungen und unerwünschte Wirkungen vermeiden. Dies ist eine hervorragende Nachricht für Patientinnen mit Eierstockkrebs und das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Ärzten des Krankenhauses und Forschern des VIB und der KU Leuven.“

