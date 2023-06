Richtig sprechen mit Alzheimer-Kranken: 7 Regeln für eine Kommunikation, die Sicherheit gibt

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Probleme beim Sprechen bis Gedächtnisverlust erschweren Alzheimer-Patienten den Austausch mit anderen. Wenn Sie folgende Tipps beherzigen, erleichtern Sie Demenzkranken das Gespräch.

Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Sie wird zwar oft als Alterskrankheit bezeichnet, doch auch jüngere Menschen können betroffen sein. Die Erkrankten vergessen vermehrt Dinge. Es beginnt oft harmlos, der Autoschlüssel wird zum Beispiel verlegt. Doch im Verlauf kommt es zu einer vermehrten Minderung der geistigen Fähigkeiten, die Betroffenen werden immer vergesslicher. Im fortgeschrittenen Stadium verlieren Demenzkranke Fertigkeiten, die sie sich vor langer Zeit angeeignet haben. Sogar die eigenen Kinder oder Enkel werden nicht mehr erkannt.

„Die Alzheimer-Krankheit beeinträchtigt nicht nur das Erinnerungsvermögen, sondern ändert auch die Wahrnehmung, das Verhalten und das Erleben der Erkrankten. Menschen mit Alzheimer leben in einer anderen Realität, was den Kontakt häufig erschwert“, informiert der Verein Alzheimer Forschung Initiative in einer Pressemitteilung. Der Verein gibt Angehörigen Tipps zur richtigen Kommunikation mit einem Alzheimer-Patienten oder einer Alzheimer-Patientin.

Sieben Regeln für das Gespräch mit Alzheimer-Patienten

Je weiter fortgeschritten eine Demenz ist, desto schwieriger fällt den Betroffenen die Kommunikation mit anderen. Doch diese ist enorm wichtig, um die Betroffenen so gut wie möglich zu fördern und so deren Lebensqualität zu steigern.

Auf emotionaler Ebene können Demenzkranke auch noch im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf erreicht werden. © Imago

Noch mehr spannende Gesundheitsthemen finden Sie in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Welche Regeln im Gespräch mit Demenzkranken wichtig sind, erläutert der Verein Alzheimer Forschung Initiative:

Einfach Ansprache : Langsames und deutliches Sprechen erhöht das Verständnis beim Gegenüber. Wichtig ist ebenso, dass Sie auch komplizierte Schachtelsätze verzichten und stattdessen kurze Sätze formulieren.

: Langsames und deutliches Sprechen erhöht das Verständnis beim Gegenüber. Wichtig ist ebenso, dass Sie auch komplizierte Schachtelsätze verzichten und stattdessen kurze Sätze formulieren. Wichtige Informationen wiederholen : Weil Alzheimer mit teils schwerwiegenden Gedächtnisproblemen einhergeht, sollten wichtige Informationen auch immer mit dem Betreuer oder der Betreuerin der erkrankten Person geteilt werden. Dem Patienten selbst hilft die häufige Wiederholung der wichtigen Information.

: Weil Alzheimer mit teils schwerwiegenden Gedächtnisproblemen einhergeht, sollten wichtige Informationen auch immer mit dem Betreuer oder der Betreuerin der erkrankten Person geteilt werden. Dem Patienten selbst hilft die häufige Wiederholung der wichtigen Information. Auffällige Körpersprache : Mit Händen und Füßen reden – eine gängige Beschreibung dafür, sich mit allen erdenklichen Mitteln Verständnis zu verschaffen. Für Demenzkranke ist eine ausgeprägte Körpersprache und auch eine betonte Mimik hilfreich, um dem Gesagten so gut es geht zu folgen.

: Mit Händen und Füßen reden – eine gängige Beschreibung dafür, sich mit allen erdenklichen Mitteln Verständnis zu verschaffen. Für Demenzkranke ist eine ausgeprägte Körpersprache und auch eine betonte Mimik hilfreich, um dem Gesagten so gut es geht zu folgen. Blickkontakt halten: Schauen Sie dem oder der Betroffenen direkt in die Augen. Das „gibt Halt und Sicherheit und ist am Ende der Krankheit neben Berührungen oft der einzige Weg, miteinander in Beziehung zu treten“, so die Alzheimer Forschung Initiative.

Ernährung gegen Altern: Zehn Lebensmittel, auf die man verzichten sollte Fotostrecke ansehen

Verbesserungen vermeiden : Diese sorgen beim Gegenüber für Unsicherheit oder sogar Ärger.

: Diese sorgen beim Gegenüber für Unsicherheit oder sogar Ärger. Fragen richtig stellen : Offene Fragen überfordern Patienten oftmals. Daher ist es sinnvoll, sich Fragen zu überlegen, die der oder die Gesprächspartner/in mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann. Auch Fragen mit wenigen Antwortmöglichkeiten erleichtern die Kommunikation.

: Offene Fragen überfordern Patienten oftmals. Daher ist es sinnvoll, sich Fragen zu überlegen, die der oder die Gesprächspartner/in mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann. Auch Fragen mit wenigen Antwortmöglichkeiten erleichtern die Kommunikation. Erinnerungen wecken: Alles, was lange zurückliegt, wird von Demenzkranken oftmals noch erinnert. Themen wie Kindheit und Jugend sind deshalb häufig eine gute Möglichkeit, um dem Gesprächspartner Sicherheit zu geben. „Auf emotionaler Ebene können Erkrankte auch noch im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf erreicht werden. Durch Musik, Berührungen oder das gemeinsame Anschauen von Fotos können Gefühle geweckt und der Kontakt gehalten werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Alzheimer Forschung Initiative.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.