Omikron-Variante oder Grippe: So unterscheiden sich die Symptome

Die Symptome bei Covid-19 und Grippe sind ähnlich und daher nicht so einfach voneinander zu unterscheiden. Die wichtigsten Unterschiede sind hier zusammengefasst

Frankfurt – Das Coronavirus SARS-CoV-2 hält die Welt seit Anfang 2020 in Atem. Mittlerweile sind Corona-Varianten wie BA.5 und BQ. 1.1 hinzugekommen. Viele Menschen sind inzwischen jedoch geimpft und die Zahl der zwischenmenschlichen Kontakte ist wieder fast so hoch wie vor Corona. Doch mit der kalten Jahreszeit kommen auch Erkältungen und Grippe wieder häufiger vor. Schnell steht die Frage im Raum: Handelt es sich um eine gewöhnliche Grippe oder eine Infektion mit dem Coronavirus? Fakt ist: Der Infektionsdruck nimmt jetzt im Herbst in allen Altersgruppen der Allgemeinbevölkerung wieder deutlich zu, stellt das Robert-Koch-Institut (RKI) fest.

Wer ein Kratzen im Hals verspürt, hustet oder niest, ist schnell verunsichert. Sowohl bei einer Corona-Infektion (SARS-CoV) als auch bei einer Grippe (Influenza) handelt es sich um Erkrankungen, die die Atemwege befallen. Die Virenstämme sind unterschiedlich, die Krankheitssymptome ähneln sich jedoch stark.

Corona oder Grippe: Das sind die typischen Symptome von Grippe sowie Sars-CoV-2 Infektionen

Einige Symptome können bei Grippe- sowie bei Corona-Erkrankungen auftreten. Infektionsschutz.de gibt eine Übersicht über die typischen Symptome:

Trockener Husten

Fieber

Abgeschlagenheit

Halsschmerzen

Kopfschmerzen

Gliederschmerzen

Schnupfen

Beide Erkrankungen können sehr variabel verlaufen. Die Symptome sind von Mensch zu Mensch verschieden. Sowohl Covid-19 als auch Influenza können für dieselben Risikogruppen gefährlich werden.

Coronavirus erkennen: Unterschiede von Covid-19 und Grippe

Auch wenn einige Symptome wie Husten, Fieber oder Gliederschmerzen sowohl bei Influenza als auch bei Covid-19 auftreten können, gibt es laut infektionsschutz.de einige Kriterien, die helfen können, den Unterschied festzustellen:

Krankheitsverlauf: Während sich eine Grippe häufig sehr schnell entwickelt und es einem schlagartig sehr schlecht geht und man hohes Fieber bekommt, ist der Krankheitsverlauf bei einer Corona-Infektion häufig langsamer. Hier verschlechtert sich der Zustand des Patienten meist über mehrere Tage hinweg.

Störung oder Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns: Einige Covid-19-Patienten können nichts mehr riechen oder schmecken. Infektionen mit der derzeit aktuellen Omikron-Variante führen nach bisher veröffentlichten Studien allerdings seltener zu Geruchs- und Geschmacksstörungen als Infektionen mit den älteren Varianten. Bei einer Grippe tritt eine Störung des Geruchs- und Geschmackssinns jedoch nicht auf.

Inkubationszeit: Bei früheren Varianten des Coronavirus betrug die Dauer von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung vier bis sechs Tage. Untersuchen zu den derzeit in Deutschland vorherrschenden Omikron-Varianten weisen auf eine deutlich kürzere Inkubationszeit hin – im Durchschnitt drei Tage. Bei einer Grippe liegt die Inkubationszeit in der Regel bei ein bis zwei Tagen und ist damit etwas kürzer.

Ob es sich um Corona, Grippe oder doch nur eine Erkältung handelt, kann final nur ein Test klären.

Omikron-Variante: Mögliche Symptome bei einer Infektion BA.5

Es ist normal, dass Viren sich durch Übertragung und Verbreitung verändern und mutieren. In Deutschland hat die seit Mitte Juni dominierende Omikron-Subvariante BA.5 andere Varianten fast vollständig verdrängt.

Auf der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) heißt es, dass es Hinweise gebe, dass Infektionen mit der Virusvariante Omikron häufiger mit Halsschmerzen und seltener mit Geschmacks- oder Geruchsverlust einhergehen als Infektionen mit der früher zirkulierenden Delta-Variante. Infektionen mit Omikron scheinen stärker den Nasen-, Mund- und Rachenbereich, die Mandeln sowie die Halslymphknoten zu betreffen als andere Varianten, bei denen eher die Lunge beteiligt war.

Den RKI-Daten zufolge ist BA.5 derzeit für den Großteil (96 Prozent, Stand Oktober 2022) der Corona-Infektionen in Deutschland verantwortlich. Folgende Punkte unterscheiden BA.5 von den bislang verbreiteten Varianten des Coronavirus:

Husten (57 Prozent)

Schnupfen (54 Prozent)

Halsschmerzen (39 Prozent)

Geruchs- und Geschmacks­störungen treten bei einer Infektion mit einer Omikron-Variante seltener auf.

Neueste Coronavariante: Was ist bei der BQ.1.1. zu erwarten

Die neuste Coronavariante BQ.1.1 breitet sich in Deutschland langsam aus. Ihr Anteil ist noch klein, doch immer mehr Fälle der neuen Coronavariante werden bekannt. Neu bei der Omikron-Variante BQ.1.1 ist neben der hohen Übertragbarkeit auch die Symptome, die nicht zwingend als typisch gelten:

Starke Kopfschmerzen

Atembeschwerden und ein veränderter Herzrhythmus

Allgemeines Unwohlsein

Grippeähnliche Symptome

Halsschmerzen

Husten

Schnupfen und Niesen

Gliederschmerzen

Durchfall

In einem Interview mit tagesschau.de erklärt Bioinformatiker Richard Neher, dass die neue Variante vorhandene Antikörper im Immunsystem entkommen kann. Trotz Genesung und Impfung sei damit eine Ansteckung wahrscheinlicher. Dadurch kann sich die Variante schneller ausbreiten und zu einer weiteren Welle irgendwann im November führen.

Die RKI schätzt die derzeitige Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland als hoch ein. Die aktuell dominante Omikron-Variante hat sich deutlich schneller und effektiver verbreitet als die bisherigen Virusvarianten. Daher sind gesamtgesellschaftliche Anstrengungen weiterhin nötig, um das Krankheitsgeschehen unter Kontrolle zu behalten. (Vivian Werg)

