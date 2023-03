Cholesterinspiegel zu hoch? Worauf Sie bei der Ernährung achten sollten

Es gibt drei Hauptfaktoren in unserer Ernährung, die den Cholesterinspiegel erhöhen und damit das Herzinfarktrisiko:

Transfette: ausschließlich in Fleisch und Milch von Natur aus enthalten, in pflanzlichen Produkten nur durch Verarbeitung

nachweislich gesundheitsschädlich und sollten gemieden werden

Gesättigte Fettsäuren: in allen tierischen Produkten enthalten, Fleisch/Fisch/Geflügel, Eier und Milch, in pflanzlichen Nahrungsmitteln vor allem in Kakaobutter, Kokosöl und Palmöl bzw. Palmkernöl.

nachweislich gesundheitsschädlich und sollten möglichst gemieden werden

Cholesterin: Kommt ausschließlich in tierischen Produkten vor. Der Einfluss auf den Cholesterinwert ist in der Regel aber gering, da die beiden o.g. Fette in denselben Produkten vorkommen und diesen bereits so stark negativ beeinflussen, dass dieses "Bisschen" Extracholesterin kaum noch ins Gewicht fällt.

Für die guten langkettigen Omega3-Fettsäuren, für die fetter Fisch immer wieder angepriesen wird, lieber dessen Fettquelle essen:

Algen bzw. Algenöl. Ist wesentlich weniger mit Schwermetallen, Antibiotikarückständen, Parasiten, Umweltgiften, Mikroplastik, und gar nicht mit gesättigten Fetten kontaminiert als der Fisch. Zudem wird für Fisch, besonders für Raubfisch, der mit Fischen gefüttert wird (die zuvor Kleinstlebewesen gefressen haben, die die Algen fressen), unser marines Ökosystem vernichtet.

Siehe Seaspiracy.

Quelle:

nutritionfacts ORG