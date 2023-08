Allergie oder Kater nach Rotwein-Genuss? Symptome könnten Auskunft geben

Rotwein kann mehr als nur einen Kater verursachen. Bei einigen Rotwein-Genießern können zudem Allergie-Symptome ausgelöst werden.

Hamburg ‒ Dicker Schädel, Durst und Übelkeit sind nach ein paar, dann zu vielen, Gläsern Rotwein normal. Juckreiz, Ausschlag oder Pusteln sind es aber nicht. Schuld daran kann der Stoff Histamin, eine Allergie oder Unverträglichkeit sein.

In Rotwein ist Histamin enthalten. Manche Menschen vertragen diesen Eiweißstoff schlecht. Eine Histaminunverträglichkeit ist allerdings schwer zu diagnostizieren. Nicht jeder Rotwein enthält die gleiche Menge Histamin. Der Gehalt kann von Sorte zu Sorte unterschiedlich sein. Grundsätzlich ist Histamin in vielen Lebensmitteln enthalten: in Tomaten, geräuchertem Fisch, Hartkäse.

Rotwein beschleunigt Wirkung - Asthmatiker besonders betroffen

Bei Wein erfolgen die Reaktionen aber schneller. Der Grund: Rotwein ist flüssig und enthält Alkohol. „Der Alkohol steigert die Durchblutung, der Stoff wird schneller aufgenommen“, sagt Sonja Lämmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund. Besonders gefährlich ist das für Asthmatiker, denn hier können sich nach dem Genuss von Wein die Atembeschwerden verschlechtern.

Wenn Rotwein aufgrund des Histamins nicht vertragen wird, sind folgende Symptome üblich:

Rötungen auf der Haut

Juckreiz

Magen-Darm-Beschwerden

Kopfschmerzen

Grundsätzlich kann man nicht gegen Rotwein allergisch sein. Wer trotzdem allergische Symptome zeigt und eine Histaminintoleranz ausgeschlossen ist, sollte einen Blick auf die Klärung des Weines werfen. Weine werden zum Beispiel mit Hühnereiweiß oder Proteinen aus Fischblasen geklärt. Sind Rückstände davon enthalten, kann das bei Allergikern Reaktionen auslösen.

Hühnereiweißallergie kann für Klarheit sorgen: Hersteller müssen mit Etikett aufklären

Bei einer Hühnereiweißallergie sind das Schluckstörungen, Verdauungsbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Blähungen oder Hautreaktionen wie Juckreiz, Quaddeln und Rötungen der Haut. Enthält ein Wein Produkte aus Milch oder Ei, müssen Hersteller das auf dem Etikett vermerken.

Bei der Herstellung von Wein* entstehen neben Histamin auch Sulfite. Bei Sulfit-Allergikern kann ein Glas Rotwein dann Hustenanfälle und Atemnot auslösen, erklärt Lämmel. Dass manche Rotweine nach dem Genuss für einen dicken Schädel sorgen, kann an enthaltenen Tanninen liegen. „Manche Menschen bekommen davon dann Kopfschmerzen.“

