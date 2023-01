Kann man mit Ayurveda und Intervallfasten abnehmen? Wir haben es getestet

Von: Philipp Mosthaf

Wie kann ich langfristig und nachhaltig abnehmen? Unser Redakteur Philipp Mosthaf hat den Selbstversuch gewagt und einen Abnehmkurs der anderen Art getestet. Das Ergebnis überrascht!

Und jährlich grüßt das Murmeltier! Die Vorsätze im neuen Jahr sind stets dieselben: gesünder leben, mehr sportliche Aktivitäten oder natürlich abnehmen. Kein Wunder, dass zu Beginn eines neuen Jahres die Nachfrage nach Abnehmprogrammen und die Anmeldungen in den Fitnessstudios zunehmen. Doch meist ist die Motivation nur von kurzer Dauer. Die Gründe sind verschieden, die Folgen sind bekannt: Das Anfangsgewicht ist bald wieder erreicht – Stichwort Jo-Jo-Effekt –, beim Blick in den Spiegel fühlt man sich schon nicht mehr so wohl. Was also tun? Nun gibt es einen Abnehmkurs der besonderen Art. Ich habe den Selbstversuch gemacht – mit überraschenden Ergebnissen.

Was ist der „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“?

Deutschlands bekanntester Ayurveda-Arzt Dr. Ulrich Bauhofer hat einen Abnehmkurs entwickelt, um nachhaltig abzunehmen und langfristig schlank zu bleiben. Die Erfolgsformel: Bei „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“ wird nicht nur auf den körperlichen, sondern auch auf den seelischen Hunger geachtet. Dafür hat sich der Ayurveda-Guru die Diplom-Psychologin Sepideh Ravahi ins Boot geholt.

Wie ist das Abnehmprogramm aufgebaut?

Dieser Abnehmkurs unterscheidet sich von anderen Programmen darin, dass auf nichts verzichtet werden muss. Natürlich sollen wir uns in den 21 Tagen bewusster ernähren und – wenn möglich – auf tierische Produkte verzichten. Worauf man sonst noch achten sollte, erfahren Sie hier:

Das Abnehmprogramm ist auf dem ayurvedischen Prinzip aufgebaut. Zu Beginn gibt es einen Test, um so den jeweiligen Körpertyp zu bestimmen. Die Experten entwickeln dann anhand des Körpertyps einen Ernährungsplan, den sogenannten Ernährungskompass. Dieser gibt gewisse Regeln und eine gewisse Orientierung vor. Die drei Pfeiler für einen dauerhaften Abnehmerfolg lauten: Was esse ich? Wann esse ich? Wie effektiv ist mein Stoffwechsel?

Intervallfasten bringt jede Menge Vorteile mit sich und auch die ayurvedische Gesundheitsstrategie schwört darauf: Anstatt des ausgiebigen Frühstücks gibt es ein Glas warmes Zitronenwasser (0,5 l) mit Honig. Damit soll der Stoffwechsel sofort angekurbelt werden. Zitronenwasser zählt auch zu den 3 besten Getränken zum Abnehmen.

Zudem gibt es jede Stunde ein Glas heißes Wasser. Somit bleibt der Magen in Bewegung und das Wasser hilft, Schlacken auszuschwemmen. Anstatt Wasser empfehlen die Experten auch ayurvedische Tees. Auch Ingwertee kann beim Abnehmen helfen, dieser muss jedoch korrekt zubereitet werden.

Vor dem Mittagessen gibt es ein Lassi, damit das Sättigungsgefühl einsetzt, sowie eine Scheibe Ingwer mit Zitrone und Salz. Lassi ist ein indisches Joghurtgetränk, dem eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den Darm nachgesagt wird.

Sie lieben Kaffee? Trinken Sie Ihren Cappuccino direkt nach dem Mittagessen. Ansonsten sollten Sie weitestgehend auf Kaffee verzichten.

Ganz wichtig: Keine Snacks am Nachmittag! Der Tag besteht aus zwei Mahlzeiten. Damit wird dem Magen- und Darmtrakt genügend Zeit eingeräumt, um das Essen zu verdauen.

Am Abend gibt es ein leichtes Abendessen. Zum Beispiel einen Gemüseeintopf oder eine Suppe. Wichtig ist, dass sie sich satt fühlen.

Keine Sorge, man muss nicht täglich Sport treiben. Am Anfang des „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“-Abnehmprogramms reicht pro Tag ein Powerwalk von zehn Minuten. Dieser wird im Laufe der drei Wochen sukzessive auf 30 Minuten erhöht. Mehr nicht! Unsere Redaktion hat weitere Tipps zusammengestellt, um den Stoffwechsel anzuregen.

Das Besondere: Die beiden Experten versorgen einen jeden Tag mit wertvollen Tipps und Infos. So erfahre ich beispielsweise, was zu tun ist, wenn der Heißhunger kommt. Die Inhalte werden anschaulich und gut verständlich in Videos vermittelt.

Ayurveda: Die drei Körpertypen und deren Eigenschaften

Welche Erfahrungen habe ich mit dem Abnehmprogramm gemacht?

Ich habe sehr schnell gespürt, dass Intervallfasten gar nicht so schwer ist. Tatsächlich hilft das warme Zitronenwasser am Morgen und das heiße Wasser pro Stunde, um den Magen so zu füllen, dass kein Hungergefühl entsteht. Großer Vorteil: Im Gegensatz zu anderen Diäten muss ich keine Punkte oder Kalorien zählen. Das macht vieles einfacher.

Schwierig wurde es allerdings beim Mittagessen, davon berichtete ich auch regelmäßig in meinem Abnehm-Tagebuch. Bei „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“ wird viel Wert auf frisches Essen gelegt. Das ist in einem Vollzeitjob leider nicht ohne Weiteres möglich. Denn die Mikrowelle ist tabu und das Gemüse sollte al dente gekocht sein. Das heißt bedauerlicherweise auch: Ich kann mir kein Essen vorbereiten! Wer in einer Großstadt wie München arbeitet, hat in der Mittagspause sehr viele Möglichkeiten. Doch auf dem Land oder in Industriegebieten wird das schon schwieriger.

Anfangs bestand die größte Herausforderung tatsächlich bei den Süßigkeiten. Auf die Schokolade am Nachmittag oder am Abend zu verzichten, fiel mir in den ersten Tagen doch sehr schwer. Hier ist absolute Disziplin erforderlich – die sich später auszahlt. Ansonsten musste ich meinen Tagesablauf nicht wirklich anpassen, auch eine Stunde Joggen oder Fitnessstudio waren drin.

Das Ergebnis: Wie fühle ich mich nach drei Wochen?

Tatsächlich habe ich innerhalb weniger Tage schon Fortschritte gespürt. Egal, wie unruhig oder kurz die Nacht war, nachdem warmen Zitronenwasser konnte ich schwungvoll in den Tag starten. Beachtlich war jedoch der Nachmittag: Durch den Verzicht auf Süßigkeiten kam erst gar kein Nachmittagstief auf, sodass ich durchpowern konnte. Auch die mehrstündige Pause bis zum Abendessen war größtenteils kein Problem.

Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt: Der Bauchumfang wurde kleiner, das Fett an den Seiten hat sich reduziert. © Privat

Auch gesundheitlich geht es mir besser. Hatte ich in der Vergangenheit immer wieder mit Magen- und Darmbeschwerden sowie Sodbrennen zu kämpfen, sind diese Probleme nicht mehr vorhanden. Das führe ich hauptsächlich auf die Süßigkeiten zurück, die wohl für Vieles verantwortlich waren.

Beim Blick in den Spiegel spürte ich nach einigen Tagen, dass der Bauch etwas kleiner geworden ist und der Oberkörper etwas definierter aussieht. Wie man die tickende Zeitbombe Bauchfett entschärft, hat uns Dr. Ulrich Bauhofer verraten. Und siehe da: Nach drei Wochen steht ein Gewichtsverlust von knapp zwei Kilo auf der Waage (von 88,2 auf 86,4 kg). Das könnten sogar noch mehr sein, da ich vor dem Kurs bei meinem Hausarzt war, um mich checken zu lassen. Nehme ich dieses Gewicht, dann sind es sogar vier Kilo, die ich abgespeckt habe. Das kann sich sehen lassen und ich bin sehr zufrieden.

Solche Werte sehe ich sonst nur bei Veganern. Diese Zahlen haben vielleicht 20 bis 30 Prozent der Menschen. Sie können wirklich stolz sein.

Erstaunt waren mein Hausarzt und ich jedoch über meine Cholesterinwerte, die doch recht hoch und teilweise weit über dem Normalbereich lagen. Siehe da, ich konnte meine Werte zum Teil um über 50 Prozent senken. Mein Arzt traute seinen Augen nicht.

Alter Wert Neuer Wert Gesamtcholesterin 284 mg/dl 191 mg/dl LDL-Cholesterin 173 mg/dl 103 mg/dl TG (Triglyceride) 300 mg/dl 134 mg/dl

Diese Werte überraschen auch mich. So erkenne ich selbst, dass mit einer bewussten Ernährung eine gesunde Lebensweise durchaus möglich ist.

Was nehme ich aus dem Abnehmprogramm mit?

Die Ergebnisse machen mich glücklich und hochzufrieden. Das „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“-Abnehmprogramm zeigt, dass man keine knallharten Diäten machen muss, um abzunehmen und gesünder zu leben. Kleinvieh macht auch Mist! Ich versuche zukünftig, die zuckerhaltigen Leckereien größtenteils wegzulassen und morgens auf das Frühstück zu verzichten, da es mit dem Intervallfasten sehr gut funktioniert. Doch auch beim Intervallfasten ist nicht alles erlaubt. Es gibt fünf häufige Fehler, die das Intervallfasten zum Misserfolg werden lassen. Auch ein Glas heißes Wasser versuche ich immer stündlich zu nehmen.

