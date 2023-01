Ranking von Fachleuten: Das sind die 3 effektivsten Diäten zum Abnehmen

Von: Vivian Werg

Neue Trend-Diäten gibt es immer wieder. Fachleute ranken sie in gesunde Ernährungsformen und solche, von denen man besser die Finger lässt.

Frankfurt – Ein paar Kilos zu verlieren oder sich gesünder zu ernähren, nehmen sich viele Menschen vor, doch das ist gar nicht so einfach. Dabei ist eine gesunde Ernährung wichtig – und mit den richtigen Lebensmitteln lässt sich sogar das Leben verlängern. Doch da es haufenweise Diäten gibt, kann es schwerfallen, die guten von den schlechten zu unterscheiden. Weil immer neue Trend-Diäten aufkommen, verliert man schnell den Überblick.

Jedes Jahr kürt das U.S. News & World Reports die Ernährungsformen, die sich am besten zum Abnehmen eignen. Eine Jury aus Expert:innen beschäftigt sich dafür mit verschiedenen Abnehmprogrammen – das sind die Ergebnisse.

Abnehmen: Fachleute küren die besten und die ungesündesten Diäten

U.S. News & World Reports hat ein Gremium aus 33 Gesundheitsexpert:innen zusammengestellt. Es besteht aus Ärzt:innen und Ernährungswissenschaftler:innen, die häufig auf Diabetes oder Herzgesundheit spezialisiert sind. Bewertet werden rund 35 Ernährungsmodelle. Dabei gibt es verschiedene Kategorien:

Diäten, die sich am besten zum Abnehmen eignen

Die besten Ernährungsmethoden für einen gesunden Lebensstil

Diäten, die sich leicht umsetzen lassen

Aus den genannten Kategorien suchen die Expert:innen die besten Diäten aus.

Im Ranking von Fachleuten sind das die Top 3 zum Abnehmen

Zum sechsten Mal in Folge führt sie das Ranking an – die Mittelmeer-Diät. Der Erfolg beim Abnehmen stellt sich zwar nicht sofort an, dafür ist sie aber besonders gesund und langfristig. Da überrascht es nicht, dass sie bei den Fachleuten punkten kann. „Sie ist einfach zu befolgen und bietet einen gesunden Ernährungsstil“, sagte Ernährungswissenschaftlerin Lisa Drayer gegenüber CNN.

Strenggenommen ist die Mittelmeer-Diät keine wirkliche Diät, sondern eine Ernährungsform. Beim Abnehmen hilft sie trotzdem. Das Konzept setzt auf eine ausgewogene, mediterrane Ernährung, wie man sie aus Ländern wie Italien und Griechenland kennt. Den Großteil der Ernährung machen Lebensmittel wie Obst und Gemüse, sowie Vollkornprodukte, Bohnen, Nüsse, Meeresfrüchte, Geflügel und ungesättigte Fette, beispielsweise aus nativem Olivenöl, aus. In mehrere Studien wurde beobachtet, dass die Mittelmeer-Diät sogar das Risiko für bestimmte Krankheiten, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ-2-Diabetes reduziert. 2021 fand das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen heraus, dass eine mediterrane Ernährung auch vor Gedächtnisverlust und Demenz schützen kann.

Fachleute-Ranking der Abnehm-Garanten: die Flexitarier- und Dash-Diät

Andere Ernährungsformen, welche die Expert:innen empfehlen sind, die Dash-Diät (Abkürzung für „Dietary Approches to Stop Hypertension) und die Flexitarier-Diät (flexible Vegetarier:innen). Sie belegen Platz 2 und 3 und zeichnen sich durch ihre leichte Umsetzung, sowie den langfristigen Abnehmerfolg aus.

Bei der Dash-Diät wird vor allem auf viel Fett und cholesterinreiche Kost verzichtet. Entwickelt wurde sie von Ärzt:innen, um bei Beschwerden wie einem hohen Blutdruck und Cholesterinspiegel zu helfen. Verzehrt werden vor allem Gemüse, Obst, Fisch und fettarme Milchprodukte, sowie eiweißreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte und Eier, sowie vollwertige Getreidesorten.

Der Flexitarismus zeichnet sich bei ihrer Ernährung dadurch aus, dass überwiegend pflanzliche Lebensmittel verzehrt werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) geht davon aus, dass Flexitarier:innen tendenziell gesünder leben. Flexitarier:innen verbessern auch ihre Gesundheit, zum Beispiel wird das Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes und Krebs laut den Fachleuten durch diese Ernährungsform gemindert.

Ernährung zum Abnehmen: Rohkost-Diät ist auf dem letzten Platz im Ranking

Abgeschlagen auf dem letzten Platz landet die Rohkost-Diät. Von ihr gibt es unterschiedliche Varianten, die aber alle darauf basieren, Lebensmittel nicht gekocht oder verarbeitet zu verwenden.

Von den Fachleuten wird kritisiert, dass es schwerer ist, alle wichtigen Nährstoffe mit der Rohkost-Diät zu konsumieren. „Eine Rohkost-Diät kann zu einer vorübergehenden Gewichtsabnahme führen. Die meisten werden sie jedoch nicht langfristig durchhalten können, weil sie zu restriktiv ist und zu ernsten Nährstoffmängeln führen kann“, erklärte Vanita Rahman, Ärztin für innere Medizin, in der Begründung des Gremiums. Auch eine sehr fettige Ernährung wirkt sich negativ auf den Körper aus, wie in Studien beobachtet wurde.

Welche die beste Diät für Sie und Ihren Körper ist, kommt ganz auf Ihre persönlichen Ziele an. Eine ausgewogene und gesunde Ernährung fördert die Gesundheit und ist außerdem wichtig für den Muskelaufbau. (Vivian Werg)

