Schmeckt das virale Cottage-Cheese-Eis von TikTok wirklich so gut, wie alle behaupten?

Von: Sandra Keck

Kann ein selbstgemachtes Eis aus körnigem Hüttenkäse wirklich so gut schmecken? Unsere Redakteurin testet das virale Rezept.

Von Cronuts bis hin zum fettigen Butter-Board – virale Foodtrends kommen und gehen schneller als ein New Yorker Taxifahrer in der Rush Hour Speed. Jeden Tag scheint es ein neues „must-try“ Rezept zu geben, das die sozialen Medien dominiert und unser Verlangen nach neuen und aufregenden Geschmackserlebnissen befriedigt. Einfach Tasty ist davon nicht gefeit und so landen auch immer wieder trendige Rezepte auf unseren Tellern, wie herzhafte Bärlauch-Cruffins oder die etwas leichtere Variante zum Butter-Board: ein süßes Frischkäse Board mit Lemon Curd.

Virales Rezept: Cottage-Cheese-Eis von TikTok

Ob ein Eis aus Hüttenkäse den ganzen Hype wirklich wert ist? (Symbolbild) © Lili Basic/Imago

Einer der neuesten viralen Hits: Cottage Cheese Icecream. Eines der ersten TikTok-Videos, das den Trend ins Rollen brachte, zeigt eine junge Frau, die in einem Mixer eine Mischung aus „Cottage Cheese“ oder Hüttenkäse, Honig und Vanilleextrakt püriert und dann in eine Eismaschine gibt. Das Ergebnis ist ein cremiges Eis, das angeblich genauso gut schmeckt wie traditionelles Eis, aber mit viel besseren Nährwerten – vor allem viel mehr Protein. Das Netz war von der Einfachheit begeistert und mittlerweile gibt es viele Nachahmer, wie dieses hier:

Hier eine Auswahl der zahlreichen und auch gemischten Kommentare:

Machst du Witze? 😝

Hmmm...das sieht so gut aus!

Einfach nur genial.

Habs versucht - es hat furchtbar geschmeckt...

Unsere Einfach-Tasty-Redakteurin konnte die unzähligen TikTok-Videos, die sich täglich auf ihre For You-Page geschlichen haben, nun auch nicht mehr ignorieren. Die Neugierde war groß und daher wurde der Trend direkt selbst getestet. Hier Ihr Rezept:

Cottage-Cheese-Eis von TikTok: Folgende Zutaten brauchen Sie

400 g Hüttenkäse

100 g TK-Himbeeren, aufgetaut

1-2 EL Honig

2 EL Pistaziencreme

1 TL Pistazienkerne, gehackt

Hüttenkäse-Eiscreme: So einfach ist die Zubereitung

Die Farben des selbstgemachten Eis aus Hüttenkäse sehen schon mal toll aus. © Einfach Tasty

Hüttenkäse zusammen mit zwei Dritteln der Himbeeren und dem Honig fein pürieren. Creme in einen gefriergeeigneten Behälter geben. Restliche Himbeeren, Pistaziencreme und gehackten Pistazien dazugeben. Mit einer Gabel in der Creme Kreise ziehen, damit eine Marmorierung entsteht. Behälter fest verschließen und etwa zwei bis drei Stunden ins Gefrierfach geben. Genießen!

Hüttenkäse-Eis: Fazit

Jeder Löffel ein Genuss: cremiges Eis aus Hüttenkäse, Himbeeren und Pistazien. © Einfach Tasty

Zubereitung und Geschmack bekommen eine volle 10/10. Das Eis ist wirklich super lecker und auch cremig. Ein selbstgemachtes Eis auf Basis von Hüttenkäse hat meiner Meinung nach durchaus eine Daseinsberechtigung. Wer Frozen Yogurt liebt, wird auch den Geschmack der Cottage Cheese Eiscreme mögen.

Einziges Manko: perfekt wird es nur, wenn man die Gefrierzeit optimal abpasst. Ist das Eis einmal durchgefroren, dann ist es super hart. Hier ist eine Eismaschine oder ein traditionelles Eis auf Sahnebasis dann doch von Vorteil.

Vielleicht wird das Cottage Cheese Eis der nächste große Trend in der Eisindustrie. Oder vielleicht bleibt es nur eine kurzfristige Erscheinung auf TikTok. Eines ist jedoch sicher, es wird bestimmt weiterhin für gute Unterhaltung und auch für Verwunderung im Netz sorgen.