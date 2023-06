Die Top 10 Gemüsesorten in Deutschland und was man daraus alles kochen kann

Von: Eva Lipka

Heute stehen die Beilagen ins Rampenlicht. Die zehn beliebtesten Gemüsesorten der Deutschen in einem Überblick mit den leckersten Rezepten.

Von der allgegenwärtigen Tomate bis zum oft übersehenen Spinat – in knalligen Rezepten werden die einstigen Beilagen zu den Stars der Gerichte. Es geht um die beliebtesten Gemüsesorten Deutschlands, denen in neuen, aber auch in traditionellen Rezepten wieder Leben eingehaucht wird.

Top 10 der beliebtesten Gemüsesorten: Platz 1 –Tomaten

Mit diesem Gazpacho-Rezept holt man sich den spanischen Sommer direkt auf den Teller. © Einfach Tasty

Eigentlich sind Tomaten aus botanischer Sicht Früchte und gar kein Gemüse. Was Botaniker sagen, soll uns aber egal sein, denn Tomaten sind das beliebteste Gemüse, oder auch Obst, in ganz Deutschland. Sie sind vielseitig einsetzbar – ob roh im Salat, oder einem erfrischenden Gazpacho, getrocknet in Dips, wie in dem Tomate-Mozarella Aufstrich oder zu einer leckeren Tomatensauce verarbeitet – Tomaten enttäuschen einfach nie. Übrigens, die größte Tomatenschlacht, die Tomatina, findet jedes Jahr im August in Buñol statt. Warum sich die Menschen mit Tomaten bewerfen, ist ungeklärt und es ranken sich viele Sagen und Mythen um diesen Tag. Was allerdings klar ist: Es scheint sehr viel Spaß zu machen.

Platz 2: Möhren/Karotten

Fast zu süß zum Vernaschen! Das Rezept für Mini-Karottenkuchen im Osternest-Look gibt es hier. © Einfach Tasty

Möhren können roh, gekocht, gebraten, gedünstet oder sogar als Kuchen (Mini-Karottenkuchen) zubereitet werden. Ursprünglich waren sie violett und gelb, bis niederländische Züchter im 17. Jahrhundert die orangefarbene Karotte züchteten. In Norddeutschland und Teilen Westdeutschlands sagt man eher „Möhren“, während in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz „Karotten“ gebräuchlicher ist.

Platz 3: Zwiebeln

Eine Menge Zwiebeln, Pilze, Brandy und Weißwein machen dieses Rezept für French Onion Pasta unwiderstehlich. Très bien, non? © Einfach Tasty

Ob rot, weiß oder gelb, klein oder groß, mild oder scharf – Zwiebeln sind aus keiner Küche der Welt wegzudenken. Meist werden sie als Basiszutat genutzt und spielen nur in Gerichten wie Zwiebelsuppe, One Pot French Onion Pasta oder Zwiebelkuchen die Hauptrolle.



Übrigens: Das Weinen beim Zwiebelschneiden wird durch Allicin verursacht. Wenn man die Zwiebel vor Verwendung mindestens eine halbe Stunde in die Gefriertruhe legt, kann dieser Stoff nicht aktiv werden und die Augen bleiben trocken.

Platz 4: Gurken

Bei diesem chinesischen Gurkensalat sind Muckis gefragt. Das Rezept gibt's hier. © Einfach Tasty

Gurken bestehen zu etwa 95 % aus Wasser. Dazu enthalten sie die Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Vitamin C, Eisen, Kalzium, Zink, Magnesium, Phosphor und Kalium. Nach einer durchzechten Nacht fehlt einem genau das: Vitamine und Flüssigkeit. Damit werden Gurken zur Geheimwaffe gegen den nächsten Kater. Und zwar nicht als Teil der Gesichtsmaske, sondern beispielsweise im chinesischen Smashed Gurkensalat.

Platz 5: Weiß- und Rotkohl

Dieser Rotkohlsalat mit Datteln und Feta ist eine perfekte Beilage. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Wenn man Menschen trifft, die Deutschland noch nie besucht haben, sieht die Antwort danach, welche Lebensmittel typischerweise in der deutschen Küche zu finden sind, oft ziemlich ähnlich aus: Bier, Sauerkraut und Würstchen. Deswegen ist es kein Wunder, dass Weißkohl, der zu Sauerkraut fermentiert wird, auf der Liste der zehn beliebtesten Gemüsearten der Deutschen steht.



Rotkohl wird dahingegen oft gekocht und als Beilage zu Fleisch serviert. Aber auch in vegetarischen Rezepten, wie dem Rotkohlsalat mit Datteln und Feta, macht er einiges her.

Platz 6: Wirsingkohl, Kohlrabi, Chinakohl

Heftig deftig und so lecker, wie bei Oma. Das Rezept für unseren deftigen Wirsing-Kartoffel-Eintopf spendet Wärme für die kalten Tage. © Einfach Tasty

Wirsingkohl wird oft in Suppen und Eintöpfen, wie dem Wirsing-Kartoffel-Eintopf, verwendet. Auch Wirsing-Rouladen stehen bei den meisten Deutschen immer wieder auf dem Sonntagstisch. Im Gegensatz zu vielen anderen Kohlsorten, die eher kühlere Temperaturen bevorzugen, ist Wirsing übrigens ziemlich tolerant gegenüber Hitze.



Auch Kohlrabi ist in der deutschen Küche sehr beliebt. Eine typische Zubereitungsweise ist das Kochen und anschließende Servieren mit Béchamelsauce. Oft wird Kohlrabi roh als Sticks, aber auch als gefüllte Kohlrabis zubereitet.



Wie der Name bereits vermuten lässt, stammt Chinakohl ursprünglich aus Asien. Von dort aus hat er den Weg in die deutsche Küche gefunden. Hier wird er oft roh in Salaten verwenden oder leicht gedünstet als Beilage zu Fleischgerichten. Überbackener Chinakohl ist das perfekte Gericht für eine Low-Carb-Ernährung.

Platz 7: Bohnen

Dose auf und fertig! Dieses Rezept für einen bunten Bohnensalat mit Avocado ist blitzschnell zubereitet. © Einfach Tasty

Die ältesten bekannten Bohnen sind über 7.000 Jahre alt und stammen aus Südamerika. In Deutschland sind verschiedene Bohnensorten beliebt, darunter grüne Bohnen – auch als Buschbohnen bekannt –, weiße Bohnen, Kidneybohnen und dicke Bohnen. Sie gelten als eine gute Quelle für Protein und sind somit eine perfekte Ergänzung für eine vegetarische und vegane Ernährungsweise. Salate, wie der bunte Bohnensalat mit Avocado sind schnell zubereitet, weil die Bohnen fertig eingelegt im Supermarkt erhältlich sind. Allerdings kann man auch viele getrocknete Bohnensorten selbst einlegen. Lebensmittel haltbar machen ist kinderleicht!

Platz 8: Kopfsalat/Eisbergsalat

Das Rezept für das Crispy Chicken Sandwich spart dir den Weg zum Fastfood-Restaurant. © Einfach Tasty

Kopfsalat wird schon seit über 5.000 Jahren angebaut und stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Der Eisbergsalat wurde in den USA populär und erhielt seinen Namen dadurch, dass er während des Transports auf Eis gelagert wurde. Natürlich werden beide Salatsorten – wie soll es auch anders sein – besonders gerne für Salat genutzt, aber auch auf Burgern und Sandwiches, wie dem Crispy Chicken Sandwich, darf der grüne Klassiker nicht fehlen.

Platz 9: Champignons

Pilze, Brie und Babyspinat spielen bei diesem Rezept für Pilz-Omelette mit Brie eine Symphonie, die alle Sinne berührt. © Einfach Tasty

Champignons sind extrem zähe Bürschchen. Sie können das ganze Jahr über gezüchtet werden und sogar in völliger Dunkelheit wachsen. Sie sind die am meisten angebauten Pilze und äußerst vielseitig. Verwendung finden sie roh, gebraten, gekocht, gegrillt oder gebacken, in Salaten, Suppen, Saucen, Eintöpfen und Aufläufen. Zum Frühstück lassen sich die Pilze zu einem leckeren Pilz-Omelette verarbeiten.

Platz 10: Spinat

Diese vegetarische Spinatquiche mit Ei ist ein Hingucker und perfekt für den nächsten Osterbrunch. © Einfach Tasty

Nur Popeye kann Kinder dazu bringen, Spinat zu essen. Die Message: Spinat macht stark. Der Fakt, dass die meisten Menschen denken, dass Spinat extrem eisenreich ist, beruht übrigens auf einem wissenschaftlichen Fehler aus dem 19. Jahrhundert. Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln ist einer der Lieblingsklassiker der Deutschen, aber auch in Aufläufen, wie dem Kartoffel-Lachs-Auflauf mit Spinat oder in einer leckeren Spinatquiche ist dieses Gemüse in der deutschen Küche zu Hause.