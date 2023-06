Jeder einzelne dieser acht spanischen Dips ist ein echter Genusstipp

Salsas, Mojos und Co.

Von Sandra Keck schließen

Ob scharf, rauchig oder fruchtig – Salsas sind spanische Saucen, die einen Tapas-Abend erst vervollständigen und nicht nur zu Brot schmecken.

Tapas, die kleinen, köstlichen Appetithappen aus Spanien, sind weltweit beliebt. Egal, ob man sie in einer gemütlichen Tapas-Bar genießt oder zu Hause zubereitet, die richtigen Saucen sind das i-Tüpfelchen auf jedem Tapas-Teller. Diese acht spanischen Salsas und Mojos sind unverzichtbar für den nächsten Tapas-Abend.

Was hat eine Sauce mit dem flotten Tanz Salsa zu tun?

Der Begriff „Salsa“ kommt aus dem Spanischen und bedeutet „Sauce“. Das Wort wurde im Mittelalter aus dem Lateinischen „Salsus“ übernommen, was Salz bedeutete und so die flüssige, würzige und salzige Dip-Sauce am besten umschrieb.

In der Musik kam das Wort Salsa – Gerüchten zufolge – erstmals in den 1930ern auf, als ein DJ in einem Song meinte „échale salsita“, also man solle ein bisschen Salsa hinzugeben. Im übertragenden Sinne: dem Song oder den Tanzpaaren auf dem Parkett soll ein wenig eingeheizt werden. Heute wird der Begriff kommerziell für eine lateinamerikanische Musikrichtung und einem lebensfrohen Paartanz, der in den 60ern erfunden wurde, verwendet.

Sowohl beim Tanz als auch bei der kulinarischen Speise gibt es leidenschaftliche Anhänger und Anhängerinnen. Die Beliebtheit des Tanzes führte zu den unterschiedlichsten – oft auch heißen – Tanzstilen und beim Grundgericht der Salsa sorgen verschiedene Zutatenkombinationen für Abwechslung auf den Tellern. Gemeinsam haben beide die gekonnte Komposition unterschiedlichster Stil- und Geschmacksrichtungen zu einem einzigen würzigen Gesamtkunstwerk.

1. Salsa de tomato

+ Eine einfache Tomatensauce bildet die Grundlage vieler leckerer Gerichte, wie beispielsweise Albóndigas (kleine Fleischbällchen) oder schmeckt zu Nacho-Chips. (Symbolbild) © Roman Nerud/Imago

Die rote Sauce besteht aus Tomaten und Paprika und wird mit orientalischen Gewürzen verfeinert. Sie bildet die Grundlage für viele warme Gerichte, kann aber auch kalt als Dip oder aufs Brot gegessen werden.

2. Aioli

+ Eine cremige Aioli mit feiner Knoblauchschärfe gehört zu einem Tapas-Essen einfach dazu. © Pond 5/IMAGO

Eine einfach zuzubereitende, aber dennoch köstliche Sauce, die aus Knoblauch, Olivenöl, Zitronensaft und Salz besteht. Das cremige und aromatische Aioli passt perfekt zu Gambas al Ajillo (Knoblauchgarnelen), gegrilltem Fisch oder einfach als Dip für knuspriges Brot. Wer etwas Abwechslung möchte, kann eine klassische Aioli mit etwas Zitrone in eine Zitronen-Aioli verwandeln.

3. Salsa Brava

+ Patatas Bravas werden mit scharfer Salsa (Salsa Brava) und Aioli serviert und sind ein Tapas-Klassiker. © Einfach Tasty

Diese pikante Sauce ist ein Klassiker in der spanischen Küche und wird oft zu Patatas Bravas, den berühmten frittierten Kartoffelwürfeln, serviert. Die Salsa Brava wird aus Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und Gewürzen zubereitet und verleiht den Tapas eine angenehme Schärfe.

4. Romesco-Sauce

+ Die würzige Romesco-Salsa stammt aus Katalonien und ist für ihr rauchiges Paprikaaroma bekannt. © agefotostock/Imago

Diese dickflüssige Sauce aus gerösteten Tomaten, Paprika, Mandeln, Knoblauch und Olivenöl stammt aus Katalonien. Mit ihrem nussigen, rauchigen Geschmack und einer angenehmen leichten Schärfe passt sie hervorragend zu gegrilltem Gemüse, Fisch oder Fleisch.

Immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Jetzt für den Einfach Tasty-Newsletter anmelden und regelmäßig die neusten Kreationen direkt ins E-Mail-Postfach geschickt bekommen.

5. Chimichurri

+ Eine würzige Chimichurri passt besonders gut zu saftigem Grillfleisch. © Einfach Tasty

Obwohl Chimichurri ursprünglich aus Argentinien stammt, ist es auch in Spanien äußerst beliebt. Diese Sauce besteht aus gehackter Petersilie, Knoblauch, Zwiebeln, Essig, Olivenöl und verschiedenen Gewürzen. Mit ihrem frischen und würzigen Geschmack veredelt Chimichurri gegrilltes Fleisch, insbesondere Rind- oder Lammsteaks.

Es gibt viele Rezepte für Chimichurri und das hier ist die Einfach Tasty-Version:

Salsas von den kanarischen Inselns heißen Mojos

Mojos, traditionelle Saucen von den kanarischen Inseln, sind perfekte Begleiter zu verschiedenen Gerichten. Besonders bekannt ist ihre Kombination mit den berühmten Papas arrugadas, den Kartoffeln in Salzkruste. Jede kanarische Familie hat ihr eigenes traditionelles Rezept für Mojo-Saucen, sodass es nicht „die eine wahre und authentische“ Mojo-Sauce gibt, sondern eine ganze Bandbreite an leckeren Variationen. Um als Mojo bezeichnet zu werden, muss die Sauce jedoch von den kanarischen Inseln stammen – alles andere sind Salsas.

6. Mojo Rojo

Ursprünglich von den Kanarischen Inseln stammend, ist Mojo Rojo eine würzige Sauce aus roten Paprikaschoten, Knoblauch, Kreuzkümmel, Olivenöl und Essig. Diese intensive und aromatische Sauce passt perfekt zu Papas arrugadas, den typisch kanarischen Schrumpelkartoffeln, oder zu gegrilltem Fleisch.

7. Mojo Verde

+ Das wohl berühmteste Gericht der Kanarischen Inseln „Papas arrugadas“ wird traditionell mit einer grünen Mojo serviert. © Einfach Tasty

Eine weitere kanarische Spezialität ist Mojo Verde, eine grüne Sauce aus Koriander, Petersilie, Knoblauch, Olivenöl, Essig und grünen, scharfen Paprikaschoten. Die Mojo Verde ist erfrischend und leicht pikant im Geschmack und eignet sich wunderbar als Dip für gegrilltes Gemüse, Fisch oder auch Kartoffeln.

8. Mojo Picón

+ Wer es lieber etwas feurig mag, der hat an der scharfen Mojo Picón sicherlich Freude. (Symbolbild) © Eduardo Grund/Imago

Diese scharfe Sauce stammt von den Kanarischen Inseln und ist eine Kombination aus scharfen Paprikaschoten, Knoblauch, Kreuzkümmel, Olivenöl und Essig. Mojo Picón verleiht Tapas eine angenehme Schärfe und eignet sich hervorragend als Dip für frittierte Tintenfischringe oder als Marinade für Fleischspieße.

Ganz gleich, welchen Geschmack man bevorzugt, die Vielfalt an spanischen Salsas und Mojos macht jedes Tapas-Erlebnis unvergesslich. ¡Buen provecho!

Rubriklistenbild: © Eduardo Grund/Imago