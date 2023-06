Sieben erfrischende Sangria-Ideen, die einen durch heiße Sommertage begleiten

Von: Sandra Keck

Von klassisch bis alkoholfrei, aber immer erfrischend! Hier gibt’s die für Spanien typische Bowle in neuen Varianten – so finden alle eine Lieblings-Sangria.

Der Sommer ist endlich da und was gibt es besseres, als an einem sonnigen Tag mit einem erfrischenden Glas Sangria in der Hand zu entspannen? Vielleicht genießt man dazu noch knusprige Patatas Bravas oder geröstetes Brot mit Tomate-Mozzarella Aufstrich? Doch warum sich auf die klassische Version beschränken, wenn es so viele aufregende Möglichkeiten gibt? Hier sind einige kreative Ideen, die den Durst stillen und für Überraschung auf der Zunge sorgen.

1. Klassische Sangria – Der unvergängliche Klassiker 🍷

Beginnen wir mit der traditionellen Sangria, die uns alle schon seit Jahren verzaubert. Mit einer Basis aus Rotwein, frischem Obst und einem Spritzer Zitrus ist dies die perfekte Wahl, um einen gedanklich an den Strand Spaniens zu versetzen.

2. Orangenblüten-Sangria – Eine fruchtige Variation 🍊

Diese Variante fügt dem traditionellen Rezept eine frische Note hinzu. Statt dem üblichen Zitrusfrüchtemix gibt man einige Spritzer Orangenblütenwasser hinzu, um der Sangria eine orientalische Nuance zu verleihen. Orangenblütenwasser ist ein beliebtes „Gewürz“ in der marokkanischen Küche und wird dort für süße Desserts verwendet. Frische Orangenscheiben und ein paar Minzblättern runden diese Sangria ab.

3. Weißwein-Sangria – Der leichtere Genuss 🥂

Ein erfrischendes eiskaltes Sommergetränk: Weißwein-Sangria im Glas mit Limette, Zitrone und Orange. © agefotostock/Imago

Kein Fan von (gekühltem) Rotwein? Alle, die eine leichtere und spritzigere Sangria-Variante bevorzugen, werden die Weißweinbowle lieben. Dafür ersetzt man den Rotwein einfach durch den eigenen Lieblings-Weißwein und verwendet eine Kombination aus frischen Früchten wie Trauben, Pfirsichen und Zitronenscheiben. Der perfekte Begleiter für heiße Sommertage!

Einfach Tasty Tipp: Wer die Früchte in Scheiben und Spalten geschnitten, vorab einfriert und dann die Bowle gibt, spart sich die Eiswürfel. So verwässert das Getränk nicht.

4. Alkoholfreie Mocktail-Sangria – Nicht nur für Fahrer 🫗

Manchmal möchte man die köstlichen Aromen von Sangria genießen, aber ganz ohne den Alkohol. Hier kommt die Mocktail-Sangria ins Spiel! Als Basis wird entweder Traubensaft oder einen alkoholfreien Weiß- oder Rotwein verwendet. Dazu kommen noch die persönlichen Lieblingsfrüchte und schon kann man eine erfrischende Alternative ohne den Rausch genießen. Auch lecker und alkoholfrei: Hibiskus-Granatapfel-Eistee.

5. Beeriger Sangria – Eine beerige Explosion 🫐🍓

Leckere Beeren in einer Sangria sehen nicht nur toll aus, sondern schmecken auch noch lecker fruchtig (Symbolbild). © agefotostock/Imago

Wenn man ein Fan von Beeren ist, egal ob im Blaubeer-Mojito oder im süßen Reisauflauf mit Beeren, wird diese Sangria-Variante die Herzen höher schlagen lassen. Dafür verwendet man eine Mischung aus roten und schwarzen Beeren wie Himbeeren, Erdbeeren und Blaubeeren. Mit einem Spritzer Limettensaft, ein wenig Minze und einer Prise Zucker wird die leckere Beeren-Sangria abgerundet.

6. Rosé-Sangria – Die romantische Wahl 🌹

Eine Sangria bekommt durch Zugabe des Lieblings-Roséweins einen romanischen Touch. Dazu harmoniert fruchtige Wassermelone, saure Limettenscheiben und aromatische Basilikumblätter. Perfekt fürs Picknick an lauen Sommerabenden.

7. Ingwer-Pfirsich-Sangria – Der würzige Twist 🫚

Mit Pfirsichen und Ingwer kommt Schärfe und Süße in die Sangria (Symbolbild). © agefotostock/Imago

Würzig und exotisch wirds durch frischen Ingwer und saftige Pfirsiche. Die Schärfe des Ingwers harmoniert perfekt mit der Süße der Pfirsiche und verleiht einer Sangria eine einzigartige Geschmacksnote, die definitiv für Aufsehen sorgen wird.

Mit einer Vielzahl von erfrischenden und kreativen Sangria-Variationen kann man den Sommer auf eine ganz neue Art und Weise genießen. Ob man sich nun für die klassische Version, die alkoholfreie Variante oder eine der vielen anderen köstlichen Optionen entscheidet, eines ist sicher: Jeder freut sich über etwas Abwechslung. Salud!

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Sandra Keck bearbeitet und erweitert.