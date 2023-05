Ein Burger kommt selten allein – fünf leckere Rezeptideen

Von: Sandra Keck

Von vegetarisch über griechisch bis deftig – hier gibt es die leckersten Burger-Rezepte zum Nachmachen und für jeden Geschmack.

Burger sind ein wahrer Klassiker unter den Fast-Food-Gerichten. Ob man sie nun in einem schicken Restaurant, an einem Imbissstand oder zu Hause auf dem Grill zubereitet, es gibt nichts Besseres, als in einen saftigen Burger zu beißen. Hier sind einige kreative Burger-Rezepte, die für eine wahre Geschmacksexplosion sorgen.

1. Crispy Chicken Sandwich

Selbstgemachtes Aioli und knusprig paniertes Hähnchen machen dieses Rezept für Crispy Chicken Sandwich zum nächsten Favoriten in Sachen Fastfood. © Einfach Tasty

Selbstgemachte Aioli, knuspriges Hähnchen, ein paar Beilagen und fertig ist es. Ein selbstgemachtes Crispy Chicken Sandwich ist viel besser als sein Fastfood-Image.

2. Tiroler Gröstl Burger

Dieser Burger schmeckt auch zum Frühstück! Das Rezept für diesen Tiroler Gröstl Burger gibt es hier. © Einfach Tasty

Hinter dem Gericht „Tiroler Gröstl“ verbirgt sich eine typische Hausmannskost der österreichischen Küche. Die deftige Pfanne aus Kartoffeln, Speck und Eiern galt als Resteverwertung eines Sonntagsbratens. Die Zutaten schmecken nicht nur zusammengewürfelt in einer Pfanne, sondern auch aufgestapelt als Tiroler Gröstl Burger.

3. Halloumi Burger mit Honig-Senf-Sauce

Ein Cheeseburger-Rezept der anderen Art: Halloumi Burger mit Honig-Senf-Sauce. © Einfach Tasty

Dieser Halloumi Burger ist eine perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einer köstlichen vegetarischen Alternative zum klassischen Burger sind. Der knusprig-gebratene Halloumi-Käse ist ein idealer Ersatz für das gängige Fleisch-Patty und harmoniert großartig mit der süß-würzigen Honig-Senf-Sauce.

4. Veggie Burger mit Pilz-Patty

Mit einer Dinkelbulgur-Basis überzeugt das Pilz-Patty mit einem wunderbar herzhaften Geschmack und garantiert „no regrets“! Das Rezept für diesen leckeren Veggie-Burger gibt es hier. © Einfach Tasty

Für alle Vegetarier gibt es einen köstlichen vegetarischen Burger, der sogar Fleisch-Fans überzeugen wird. Denn Pilze haben einen reichen Umami-Geschmack, der der Würze in einem Fleisch-Patty ähnelt und zudem eine wunderbare Textur hat. Einfach der Champi(gn)on unter den Fleischalternativen: Veggie-Burger mit Pilz-Patty.

5. Gyros-Burger mit Tsatsiki

Zum Anbeißen: Gyros Burger mit Tsatsiki. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

In diesem leckeren Gyros-Burger findet sich ein kleiner Querschnitt der griechischen Küche wieder: Gyros, Tsatsiki, Feta - schmeckt wie Urlaub auf der Zunge.

Egal, für welches Rezept man sich entscheidet, mit diesen kreativen Burger-Varianten werden garantiert alle Geschmacksrichtungen abgedeckt. Also, ab an den Grill und los geht‘s!