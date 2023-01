Italienisch essen gehen: Was heißt Fior di Latte auf der Speisekarte?

Von: Janine Napirca

Wer gerne in ausgewählten Restaurants speist, steht des Öfteren vor Sprachbarrieren. In Deutschland ist die italienische Spezialität unter einem anderen Namen bekannt.

Wer schon einmal in einem guten, italienischen Restaurant diniert hat, kennt das Problem: Je qualitativ hochwertiger bzw. traditioneller die Lokalität ist, desto eher sind die Speisekarten in der Landessprache verfasst. Selbst wenn Sie so viel Italienisch können, dass Sie Spaghetti Bolognese oder Pizza Margherita kennen – bei einigen Lebensmitteln, die sich in der Zutatenliste unter dem Gericht befinden, verstehen Sie nur Spanisch oder in dem Fall Italienisch, also gar nichts.

„Fior di Latte“ ist für manche wohl ein perfektes Beispiel. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was das eigentlich genau bedeutet? Nein, die Spezialität aus Italien hat nichts mit Kaffee zu tun, falls sie das gedacht haben. Übersetzen lässt sich Fior di Latte mit ‚Blume der Milch‘ – aber was verbirgt sich konkret dahinter?

Italienische Speisekarte: Was bedeutet eigentlich „Fior di Latte“?

Sprechen Sie Italienisch oder ist die Speisekarte in einem traditionellen Restaurant für Sie oft ein Rätsel? © Conny Kleiner/Imago

Was lässt sich Feineres aus Milch herstellen als Käse? Bei Fior di Latte handelt es sich um die italienische Bezeichnung für einen Käse, der hier in Deutschland besser unter einem anderen Namen bekannt ist: Mozzarella. Was für ein Mozzarella Fior di Latte genau ist, wofür Sie ihn verwenden können und worin er sich beispielsweise vom Büffelmozzarella unterscheidet, erfahren Sie im Folgenden.

Fior di Latte hat nichts mit Kaffee zu tun: Bei der italienischen Spezialität handelt es sich um einen Mozzarella

Fior di Latte wird ebenso wie Büffelmozzarella durch ein ganz bestimmtes Verfahren hergestellt, das Filata-Verfahren. Das leitet sich ab aus dem italienischen Wort filare, was ins Deutsche übersetzt ‚ziehen‘ bedeutet. In der Produktion wird die Rohmilch angewärmt und das Lab hinzugegeben, um die Milch einzudicken. Die Milch wird dann mit einer Käseharfe in kleine Würfel geschnitten und von der Molke getrennt. Durch heißes Wasser, Kneten und Ziehen entsteht dann die weiche, elastische Konsistenz, die für Mozzarellakäse typisch ist.

Worin unterscheiden sich Fior di Latte und Büffelmozzarella?

Mozzarella-Sorte Fior di Latte Büffelmozzarella Milch Kuhmilch Büffelmilch Konsistenz fester, gummiartig weich Geschmack mild, leicht intensiv, fett Preis meist preiswerter meist teurer Haltbarkeit im Kühlschrank siehe MHD, wenn Beutel aufgebläht nicht mehr verzehren, eingefroren halbes Jahr im Kühlschrank siehe MHD, wenn Beutel aufgebläht nicht mehr verzehren, eingefroren halbes Jahr

Wofür kann man Mozzarella wie Fior di Latte oder Mozzarella di Bufala verwenden?

Aus Mozzarellakäse wie Fior di Latte und Büffelmozzarella können Sie nicht nur für die obligatorische Grillbeilage Tomate-Mozzarella zaubern. Auch eine traditionelle Kartoffelsuppe aus Bella Italia können Sie mit Mozzarella verfeinern. Ebenso schmecken Thunfisch-Mozzarella-Pizzaschnecken und Mozzarella-Pesto-Hähnchen ausgesprochen gut oder kennen Sie schon den schnellen Partysnack Pizzazopf?