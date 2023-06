So einfach macht man aus Holunderblüten einen leckeren Sirup

Von: Sandra Keck

Aus nur drei Zutaten kann man Holunderblütensirup selbst machen. Geeignet für Hugo, Desserts und – in kleine Flaschen abgefüllt – als Geschenk aus der Küche.

Im Jahr 2005 wurde in Südtirol ein Aperitif erfunden, der sich danach im gesamten deutschsprachigen Raum ausgebreitet hat und sich seitdem großer Beliebtheit erfreut. Und nein, es sind weder Limoncello Spritz noch Aperol Spritz. Die Rede ist natürlich von Hugo, einem erfrischenden Cocktail aus Prosecco, Holunderblütensirup, Minze-Blättern, einem Schuss Mineralwasser und einer Scheibe Limette. Spätestens dann rückte der etwas vergessene, obwohl schon seit Jahrhunderten als Nahrungs- und Heilmittel bekannte, Holunderblütensirup wieder in den Fokus. Nun streifen viele von Anfang Juni bis Ende Juli durch die Natur auf der Suche nach duftenden Holunderblüten, die dank dieser Tipps zum Sammeln und Weiterverarbeiten perfekt geeignet für viele Leckereien sind.

So einfach kann man Holunderblütensirup selbst herstellen:

12 Holunderblüten

1 Bio-Zitrone, in Scheiben

1 l Wasser

1 kg Zucker

Zubereitung: Holunderblüten zusammen mit Zitronenscheiben und Wasser einmal aufkochen lassen. Vom Herd nehmen und zugedeckt ca. 12 Stunden ziehen lassen. Holunderblüten und Zitronenscheiben entfernen und Flüssigkeit zusammen mit Zucker aufkochen lassen. Hitze reduzieren und so lange köcheln lassen, bis ein honigartiger Sirup entsteht. Den Sirup noch heiß in sterilisierte Flaschen füllen und verschließen.

Holl(under)a die Waldfee – so viele Namen für ein Produkt! So vielfältig die Anwendung des Holunderblütensirups, so zahlreich auch die Bezeichnung der weißen, duftenden Blüten. Im Norden Deutschlands heißen sie „Fliederbeerblüten“ (obwohl Flieder und Holunder nichts miteinander zu tun haben) und im Süden nennt man Holunderblüten „Hollerblüten“.

Mit diesen Tipps wird der Holunderblütensirup perfekt

Kaum zu glauben, aber auch bei wenigen Zutaten und einfacher Zubereitung können einige Handgriffe ein Rezept noch besser machen. Für den perfekten Holunderblütensirup sollte man ...

... möglichst frische Holunderblüten verwenden, die an einem sonnigen Tag gesammelt wurden (so ist ihr Aroma am intensivsten).

... nur Bio-Zitronen verwenden, da sich die chemische Behandlung von konventionellen Zitrusfrüchten negativ auf die Haltbarkeit auswirken kann.

... Flaschen sterilisieren, damit der Sirup bis zu sechs Monaten haltbar ist.

... angebrochene Flaschen im Kühlschrank lagern.

Was kann man alles aus Holunderblütensirup machen?

Wer denkt, dass Holunderblütensirup nur für Hugo taugt, der irrt. Denn der Sirup ist nicht nur ein erfrischendes Getränk in Cocktails, Limonaden oder Eistees, sondern auch eine vielseitige Zutat in der Küche. Das süße, blumige Aroma passt besonders gut zu Früchten und Milchprodukten und so kann man Joghurts, Eiscremes und auch Torten damit verfeinern. Ein weiterer Klassiker ist ein Holunderblütengelee, was man aus Holunderblüten, Apfelsaft und Gelierzucker einfach herstellen kann. Es schmeckt wunderbar zum Frühstück aufs Brot! Wem das zu aufwändig ist, der verfeinert einfach seine Pancakes: mit frischen Erdbeeren und Sahne mit ein paar Tropfen des leckeren Holunderblütensirups.

Der Sommer ist da, um genossen zu werden, und Holunderblüten sind der perfekte Begleiter auf diesem süßen Abenteuer. Worauf warten? Korb schnappen, hinaus in die Natur gehen und die zauberhaften Holunderblüten sammeln. Viel Spaß dabei!