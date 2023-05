Strawberry Cream Frappuccino: Starbucks-Erdbeerdrink aus fünf Zutaten selbstgemacht

Getränke-Rezept

Erdbeeren kann man nicht nur naschen, sondern auch trinken. Mit Milch gemixt verwandeln sie sich in den lecker-sommerlichen Strawberry Cream Frappuccino.

Es ist Erdbeersaison! Die knallroten Köstlichkeiten sind nicht nur lecker, sondern auch gesund. Sie sind reich an Vitamin C, Ballaststoffen und Antioxidantien.

So gesund wie sie sind, so vielseitig sind die kleinen Früchtchen auch. Ob in herzhaften Gerichten, als perfekter Gegenspieler zu Käse, wie bei dem Käsetatar mit Erdbeeren und Spargel oder ganz klassisch auf Erdbeer-Pudding-Schnitten oder in einem Erdbeer-Rhabarber-Crumble, die süßen Beeren sind immer ein Highlight.

Apropos Beeren: Obwohl der Name „Erdbeeren“ auf Beeren hindeutet, handelt es sich bei Erdbeeren keinesfalls um Beeren. Botanisch gesehen werden sie der Kategorie der Sammelnussfrüchte zugeordnet. Während Beeren aus einem einzigen Fruchtknoten entstehen und mehrere Samen enthalten, entwickeln sich Erdbeeren hingegen aus einem Fruchtknoten, der von vielen Samen bedeckt ist. Man könnte also sagen, die Erdbeere ist eine Nuss.



Ob Beere oder Nuss: Erdbeeren machen jedes Getränk zu einem Sommergetränk. Der Strawberry Cream Frappuccino, den man sonst nur bei Starbucks bekommt, wird durch sie so erfrischend, wie ein Sprung in den kühlen Pool an einem heißen Sommertag.

+ Strawberry Cream Frappuccino schmeckt sommerlich süß. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Diese fünf Zutaten braucht man für den Copycat Strawberry Cream Frappuccino:

200 g Erdbeeren, gefroren

Wasser, nach Geschmack

2 EL Vanillesirup

300 ml Milch

60 ml Schlagsahne

Die gefrorenen Erdbeeren mit dem Vanillesirup in einem Standmixer (alternativ mit einem Stabmixer) pürieren. Bei Bedarf noch einige Schlucke Wasser hinzufügen, bis das Erdbeer-Püree die gewünschte Konsistenz hat. Etwa ein Drittel des Erdbeer-Pürees am Rand des Glases herunterlaufen lassen. Das restliche Püree mit der Milch aufgießen und nochmal verrühren. Den fertigen Erdbeer-Frappuccino in das Glas gießen. Mit ordentlich Sahne toppen und genießen!

+ Für das Rezept für Strawberry Cream Frappuccino braucht man nur fünf Zutaten. © Einfach Tasty

Auch im Netz ist der Drink sehr beliebt, wie man an den zahlreich hochgeladenen TikTok-Videos sehen kann. Denn mit einem einfachen Rezept und wenig Aufwand kann man den erfrischenden Strawberry Cream Frappuccino auch zu Hause zubereiten und genießen:

Die Erdbeer-Saison in Deutschland endet etwa im Juli. So lange lohnt es sich auf jeden Fall nach Erdbeerfeldern in der Nähe zu schauen, um sie einmal selber zu ernten. Dabei kann man übrigens meistens so viele Erdbeeren essen, wie man möchte.

