Selbstgemachte Ingwer-Shots mit Zitrone sind wahre Booster für das Immunsystem

Von: Sandra Keck

Der Wetterumschwung bringt nicht nur herbstliche Temperaturen, sondern auch oft die nächste Erkältungswelle mit sich. Mit scharfen Ingwer-Shots ist man gerüstet.

Seit Jahrhunderten wird Ingwer in der traditionellen Medizin für seine vielfältigen gesundheitlichen Vorteile geschätzt. Obwohl, vielleicht ist „vor Jahrhunderten“ etwas untertrieben, denn bereits vor rund 5000 Jahren (!) haben Heiler und Ärzte in China und Indien erkannt, dass Ingwer nicht nur eine Wurzel, sondern eine wahre Schatzkammer für die Gesundheit von Körper und Geist ist. Das ist ungefähr derselbe Zeitraum in der die Mumie Ötzi beziehungsweise der Mann aus dem Eis gelebt hat – erstaunlich oder?

Zurück zum Ingwer: Mittlerweile ist bewiesen, dass die im Ingwer enthaltenen Gingerole und Shoagole u. a. entzündungshemmend, antioxidativ und immunstärkend wirken. Zudem sind die natürlichen Inhaltsstoffe hauptverantwortlich für den typisch scharfen Ingwergeschmack, der vor allem in asiatischen Rezepten, wie einer Tom Kha Gai (Hühnersuppe mit Kokosmilch) oder einem thailändischen Fisch-Curry mit Kabeljau zur Geltung kommt. Bereits mehrere Studien haben bestätigt, dass Ingwer viele weitere positive Effekte auf die Gesundheit hat und – vor allem jetzt wichtig – bei der Abwehr von Erkältungen und der Hustenlinderung hilft.

In kleinen Flaschen abgefüllt ist ein selbstgemachter Ingwer-Shot allzeit bereit, um damit auf die eigene Gesundheit zu trinken. (Symbolbild) © Pond5 Images/IMAGO

Okay, jetzt geht‘s ans Eingemachte....ähm natürlich Eingemixte. Für Immun-Power in Flaschen braucht man diese Zutaten:

100 g Ingwer, frisch

3 Zitronen, ausgepresst

50 ml Apfelsaft, naturtrüb

1-2 TL Honig (optional)

1 Prise Cayennepfeffer (optional)

Nicht so der Ingwer-Fan? Kein Problem, es gibt zehn weitere Essen aus aller Welt, die bei einer Erkältung helfen und guttun.

Die Zubereitung von Ingwer-Shots ist einfach und gelingt auch ohne Entsafter:

Ingwer gut waschen, nach Belieben schälen und in kleine Stücke schneiden. Ingwerstücke zusammen mit Zitronensaft und dem Apfelsaft in einem Standmixer zu einer feinen Paste pürieren. Die Paste durch ein feines Sieb oder ein sauberes Küchentuch pressen und den Saft nach Belieben mit Honig süßen und mit Cayennepfeffer abschmecken. Die Ingwer-Shots in kleine, sterile Glasflaschen abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Innerhalb von drei Tagen aufbrauchen. Cheers!

Ein selbstgemachter Ingwer-Shot am Morgen macht wacher als eine Tasse Kaffee – und stärkt dazu das eigene Immunsystem. (Symbolbild) © Zoonar/IMAGO

Mit diesen Rezeptideen wird ein selbstgemachter Ingwer-Shot noch besser

Hausgemachte Ingwer-Shot sind nicht nur um einiges günstiger, als die aus dem Supermarkt, sondern enthalten meist auch mehr Vitamine und Nährstoffe, da sie nicht erhitzt werden, um sie länger haltbar zu machen. Und dazu kann man den Gemüsesaft zu Hause auch noch nach Belieben dem eigenen Geschmack anpassen. Wie wäre es mit einer dieser Rezeptideen?

Kurkuma-Ingwer-Shot: Eine kleine Prise Kurkuma (oder noch besser ein Stück frische Kurkumawurzel) im Shot verstärkt die entzündungshemmenden Eigenschaften.

Eine kleine Prise Kurkuma (oder noch besser ein Stück frische Kurkumawurzel) im Shot verstärkt die entzündungshemmenden Eigenschaften. Orangen-Ingwer-Shot: Für eine fruchtige Note kann man einen Teil des Zitronensaftes durch frisch gepressten Orangensaft ersetzen.

Für eine fruchtige Note kann man einen Teil des Zitronensaftes durch frisch gepressten Orangensaft ersetzen. Knoblauch-Ingwer-Shot: Klingt ungewöhnlich, aber Knoblauch ist ein altbewährtes Heilmittel, wenn es um die Stärkung des Immunsystems geht. Daher lohnt es sich, ein paar Knoblauchzehen mit in den Entsafter zu geben.

Klingt ungewöhnlich, aber Knoblauch ist ein altbewährtes Heilmittel, wenn es um die Stärkung des Immunsystems geht. Daher lohnt es sich, ein paar Knoblauchzehen mit in den Entsafter zu geben. Grüner Ingwer-Shot: Eine Handvoll frischer Spinat oder Grünkohl färbt den Shot nicht nur grün, sondern bringt auch zusätzliche Vitamine und Mineralstoffe mit sich.

Wann, wie viel, wie oft: Die W-Fragen rund um den Ingwer-Shot

Ein Drink in Ehren kann man doch keinem verwehren, oder? So kann man es auch bei einem selbstgemachten Ingwer-Shot halten, denn ein kleines Glas (30–60 ml) reicht vollkommen aus, um einen positiven Effekt auf das Immunsystem zu haben. Am besten bereits am Morgen auf nüchternen Magen, denn dann kann der Körper die Nährstoffe am besten aufnehmen – UND der scharfe Säurekick macht wacher, als ein doppelter Espresso.

Selbstgemachte Ingwer-Shots sind also nicht nur lecker, sondern auch noch eine einfache Möglichkeit, das eigene Immunsystem für Wetterumschwünge zu stärken. In diesem Sinne: Hoch die Gläser – Prost!