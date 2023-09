So einfach verlängert man den Sommer mit einem Glas Lillet Wildberry in der Hand

Von: Sandra Keck

Zum Frühstück Canapés und ein Wildberry Lillet? Wer das Trendgetränk schon probiert hat, weiß, dass der fruchtig-frische Aperitif den Sommer verlängern kann.

Der Sommer neigt sich zwar langsam dem Ende zu, aber spritzige Aperitifs schmecken glücklicherweise das ganze Jahr über! Denn wer behauptet denn schon, dass die warmen Tage, mit eisgekühlten Getränken in der Hand, direkt in Glühwein und Hot Limoncello übergehen müssen?



Ein Getränk, das sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut und auch auf jeder Cocktailkarte zu finden ist, ist Lillet Wildberry. Das beerige Erfrischungsgetränk ist neben Aperol Spritz und dem zitronigen Limoncello Spritz ein echter Evergreen und muss sich vor jährlich neu auf der Bildfläche erscheinenden One-Hit-Wonders wie einem Déjà Vu nicht fürchten.

Im Gegensatz dazu müssen alle Aperol-Fans stark sein und in Deutschland teils tief in die Tasche für ein Glas greifen. Glücklicherweise zeigt der Aperol-Index, in welchen fünf europäischen Städten Aperol Spritz am günstigsten ist.

Diese Zutaten braucht man für ein Glas Lillet Wildberry:

50 ml Lillet Blanc

Eiswürfel

100 ml Wildberry-Limonade (z. B. von Schweppes)

Beeren-Mix (z. B. Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren)

Die Zubereitung ist einfach und schnell:

Lillet Blanc in ein großes Weinglas geben und das Glas mit Eiswürfeln auffüllen. Vorsichtig die Wildberry-Limonade zugießen. Beeren zugeben und vorsichtig umrühren. Cheers!

Die Sängerin Nina Chuba hat mit ihrem Sommerhit 2023 recht: zu einem Wildberry Lillet gehören ein paar Canapés! Also wie wäre es mit fünf einfachen und herzhaften Blätterteigschnecken? Oder trendige „Upside-Down“-Blätterteig-Teilchen mit Tomaten und Mozzarella? Wer es dann doch süßer bevorzugt, der ist mit Zwetschgen-Blätterteig-Teilchen aus fünf Zutaten gut beraten.