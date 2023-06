Perfekt als Beilage zum Grillen: einfaches Brot aus dem Römertopf

Von: Sandra Keck

Teilen

Schon die alten Römer waren von Tontöpfen zum Garen diverser Gerichte angetan und diese Begeisterung hält bis heute. So gelingt ein Weißbrot aus dem Römertopf.

Seit einigen Tagen ist eine uralte Tonware aus der Römerzeit wieder in aller Munde: der Römertopf. Der Hersteller der bekannten Keramik musste Insolvenz anmelden, was bei der großen Bekanntheit doch eher verwunderlich ist. Höchste Zeit, ihn wieder in das Gedächtnis der breiten Masse zu rufen. Das gelingt, indem man das Tongefäß aus den Kellern und Dachböden hervorholt, es entstaubt und damit ein wenig in der eigenen Küche zu zaubern beginnt. Denn was viele nicht wissen: Ein Römertopf eignet sich nicht nur für herzhafte Schmorgerichte, wie Mini-Rouladen wie von Oma oder beschwipstes Huhn namens Coq au Vin. Nein – man kann auch wunderbar luftiges und krosses Brot darin backen. Neben leckeren Sattmacher-Salaten einfach die perfekte Beilage für die nächste Grillparty.

Für Brot aus dem Römertopf braucht man nur wenige Zutaten:

5 g Trockenhefe

5 g Zucker

10 g Salz

600 g Weizenmehl

250 g Joghurt (Zimmertemperatur)

Mehl zum Bemehlen

170 ml Wasser (lauwarm)

Der Duft von frisch gebackenem Brot ist einfach unwiderstehlich. In einem Ton- oder Römertopf gelingt Brot backen besonders leicht. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Die Zubereitung ist dank einer Schritt-für-Schritt-Anleitung ganz einfach:

Römertopf mindestens zehn Minuten in einem Wasserbad wässern. In einer Rührschüssel Trockenhefe, Zucker, Salz und Mehl vermischen. Lauwarmes Wasser und Joghurt dazugeben und solange kneten, bis ein homogener Teig entstanden ist. Zugedeckt an einem warmen, zugluftfreien Ort mindestens zwei Stunden ruhen lassen. Teig auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche mehrere Minuten mit den Händen durchkneten. Einen Brotlaib formen und in den abgetrockneten, gut bemehlten Römertopf legen. Weitere 30 Minuten gehen lassen. Brot längs mehrmals einschneiden. Römertopf mit geschlossenem Deckel auf einen Rost in den kalten Backofen stellen. Temperatur auf 230 °C Ober-/Unterhitze (210 °C Umluft) einstellen und das Brot etwa 55 Minuten backen. Deckel abnehmen und weitere fünf Minuten backen, bis die Kruste schön gebräunt ist. Schmeckt noch warm am besten!

Was macht das Brot aus dem Römertopf so besonders?

Das Backen im Römertopf bietet eine wunderbare Möglichkeit, die lang vergessene Tradition des Brotbackens wiederzuentdecken. Folgende Vorteile kommen noch mit dazu:

Saftige Krume und knusprige Kruste: Beim Backen im Tontopf entsteht eine einzigartige Backumgebung. Die feuchte Tonware ermöglicht eine kontrollierte Feuchtigkeitsabgabe während des Backvorgangs. Dadurch bleibt die Brotkrume besonders saftig und entwickelt dennoch eine herrlich knusprige Kruste.

Beim Backen im Tontopf entsteht eine einzigartige Backumgebung. Die feuchte Tonware ermöglicht eine kontrollierte Feuchtigkeitsabgabe während des Backvorgangs. Dadurch bleibt die Brotkrume besonders saftig und entwickelt dennoch eine herrlich knusprige Kruste. Natürliches Garen: Der Bräter ermöglicht ein schonendes und gleichmäßiges Garen des Brotes. Die Hitze wird im Inneren des Tontopfs gespeichert und langsam an den Teig abgegeben. Dadurch kann das Brot gleichmäßig aufgehen und seine Aromen voll entfalten. Das Ergebnis ist ein luftiges und perfekt gebackenes Brot.

Der Bräter ermöglicht ein schonendes und gleichmäßiges Garen des Brotes. Die Hitze wird im Inneren des Tontopfs gespeichert und langsam an den Teig abgegeben. Dadurch kann das Brot gleichmäßig aufgehen und seine Aromen voll entfalten. Das Ergebnis ist ein luftiges und perfekt gebackenes Brot. Einfache Zubereitung: Das Brot im Römertopf zu backen, erfordert keine komplizierten Schritte oder speziellen Kenntnisse, denn der Römertopf macht das schon nahezu von selbst. Somit ist es eine perfekte Methode für Backanfänger.

Das Brot im Römertopf zu backen, erfordert keine komplizierten Schritte oder speziellen Kenntnisse, denn der Römertopf macht das schon nahezu von selbst. Somit ist es eine perfekte Methode für Backanfänger. Vielfältige Variationen: Die Zubereitungsmöglichkeiten im geschlossenen Tonbräter sind nahezu unbegrenzt. Neben dem klassischen Weißbrot kann man auch Vollkornbrote, Sauerteigbrote, Baguettes oder sogar süßes Gebäck wie Hefezopf oder Kuchen im Römertopf backen. Auch das Friss-dich-dumm-Brot aus dem Römertopf ist zu empfehlen.

Für das perfekte Ergebnis muss das Tongefäß, wie in der Rezeptanleitung beschrieben, vor dem Backen eingeweicht werden, um die Feuchtigkeit im Inneren zu gewährleisten. Zudem sollte der Topf langsam auf die gewünschte Temperatur erhitzt und danach auch von selbst wieder abkühlen, um ein Platzen zu vermeiden. Sonst kann nichts schiefgehen. Viel Spaß beim Backen!

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Sandra Keck bearbeitet und erweitert.