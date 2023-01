Flüssigkeit oben im Senfglas – ist er jetzt reif für die Tonne?

Von: Janine Napirca

Länger nicht benutzt und jetzt ist nach dem Öffnen des Glases eine Flüssigkeit auf dem Senf zu sehen. Kann man ihn so noch essen oder ist das ein Zeichen für überschrittene Haltbarkeit?

Senf ist ein vielseitiges Lebensmittel, das in der Küche gerne eingesetzt wird, um Dressings für frische Salate herzustellen. Auch die Wurst, Frikadelle oder der Leberkäs schmeckt mit würzigem Senf. Süßen Senf hingegen verspeist man in Bayern vor allem mit einer Brezen zum Weißwurstfrühstück.

Senf ist sehr gesund, denn er fördert zum einen die Verdauung und regt zum anderen den Appetit an. Auch der Stoffwechsel kommt in Schwung, wenn man beispielsweise einen Löffel Senf auf nüchternen Magen nimmt. Außerdem wird ihm eine antimikrobielle Wirkung nachgesagt, er hemmt also die Bildung von Bakterien, Pilzen und Viren. Kann er dann gar nicht schlecht werden?

Ist der Senf abgelaufen, wenn sich Flüssigkeit im Senfglas gebildet hat?

Die meisten Menschen kennen es wohl: Steht das geöffnete Senfglas längere Zeit unberührt im Kühlschrank, bildet sich auf dem Senf eine Flüssigkeit. Heißt das, dass der Senf abgelaufen ist und man ihn entsorgen muss? Keine Sorge, Flüssigkeit im Glas ist kein Indikator für die Haltbarkeit von Senf.

Etwas älterer Senf bildet mit der Zeit oben im Glas eine Flüssigkeit. Diese sollten Sie aber nicht einfach in den Abfluss kippen. (Symbolbild) © Jürgen Pfeiffer/imageBROKER/Imago

Und wegschütten sollte man die Flüssigkeit im Senfglas auf keinen Fall: Bei ihr handelt es sich nämlich um das Öl der Senfsaat. Dieses sorgt sogar dafür, dass sich der Senf länger hält. Statt das Öl zu entsorgen, rühren Sie es lieber mit einem sauberen Löffel ordentlich unter. Tipp: Trockene Senfreste am Glasrand können Sie natürlich mit einem Küchentuch abwischen, bevor Sie rühren.

So sollten Sie Senf am besten lagern, damit er besonders lange haltbar ist

Bereits wenn Sie Senf im Supermarkt einkaufen, können Sie etwas falsch bzw. richtig machen: Achten Sie darauf, dass der Senf keine Konservierungsstoffe enthält. Denn er besteht von Natur aus unter anderem aus gesunden, ätherischen Öle, sodass eine zusätzliche Konservierung nicht notwendig ist. Wenn Sie Ihr Senfglas beziehungsweise die Senftube gut verschlossen, kühl und dunkel im Kühlschrank aufbewahren, haben Sie lange Freude und vor allem guten Geschmack daran. Auch Speiseöl hält sich am besten, wenn Sie es kühl und lichtgeschützt lagern.