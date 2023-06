Büchertipps als Geschenk zum Kindertag – die schönsten Kinderbücher

Von: Sven Trautwein

Der internationale Kindertag blickt auf eine lange Tradition zurück. Wie wäre es mit einem tollen Kinderbuch zum Vor- oder Selberlesen?

Der Internationale Kindertag geht auf die Weltkonferenz 1925 zurück. Bei dieser Gelegenheit versammelten sich Vertreter aus 54 verschiedenen Ländern, um über das Wohlergehen von Kindern zu beraten. Als Resultat dieser Konferenz wurde die Genfer Erklärung zum Schutz der Kinder verabschiedet. In den darauffolgenden Jahren führten einige Länder einen eigenen Kindertag ein. Wir stellen Ihnen hier (vor-) lesenswerte Kinder- und Jugendbücher vor.

Am 1. Juni ist Internationaler Kindertag. Wir stellen fünf tolle Kinderbücher zum Vorlesen und Selberlesen vor. © imagebroker/Imago/Gerstenberg (Montage)

Cornelia Funke „Das grüne Königreich“

Die zwölfjährige Caspia muss den gesamten Sommer mit ihren Eltern in Brooklyn verbringen. Dabei hasst sie Großstädte, allen voran New York. Zu viele Menschen, zu laut, zu schmutzig. In dem Kinderzimmer des Apartments, das die Familie gemietet hat, steht eine Kommode, in der Caspia Briefe von einem blinden Mädchen entdeckt, das an der Seite ihres Botaniker-Vaters in den 50er und 60er Jahren die Welt bereiste und Pflanzen auf ihre ganz eigene Art beschrieb.

In „Das grüne Königreich“ werden subtil gesellschaftliche Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit behandelt. Die Leser haben die Freiheit, gemeinsam mit Caspia die Pflanzenrätsel zu lösen oder es zunächst alleine zu versuchen. Dabei werden sie viel über sowohl bekannte als auch weniger bekannte Pflanzen erfahren, einschließlich Informationen über ihre Verbreitung, ihre Verwendung und ihre mythologische Bedeutung. Die Besprechung zu „Das grüne Königreich“ gibt es hier.

Cornelia Funke „Das grüne Königreich“ 2023 Oetinger/Dressler, ISBN-13 978-3-7513-0106-0 Preis: Hardcover 18 €, E-Book 11,99 €, 208 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Leo Timmers „Monstersee“

Vier Enten haben ihren kleinen Teich satt. Es ist Zeit für ein Abenteuer! Sie gehen zum See. Erik ist beunruhigt. Er hat gehört, dass es dort ein schreckliches Ungeheuer gibt, das im Wasser lauert. Laut seinen Freunden, hat er wirklich nichts zu befürchten. Dieses Monster ist nur eine Geschichte ... Ob sie recht haben?

Ein großartig bebildertes Buch. Unterwasserwelten und Lebewesen lassen sich herausklappen und in der Mitte des Buches entfaltet sich eine stimmungsvolle Landschaft. Es ist ein Buch über Ängste, und wie man sie überwinden kann.

Leo Timmers „Monstersee“ Aus dem Niederländischen von Eva Schweikart 2023 Aracari, ISBN-13 978-3-907114-29-2 Preis: gebunden 18 € Hier bestellen!

Sabine Bohlmann „Frau Honig und die Geheimnisse im Kirschbaum“

Kirschbaum steht auf Frau Honigs Zettel. Mehr nicht. Kein Weg, keine Allee, keine Straße – nur Kirschbaum. Doch dann stellt Frau Honig fest, dass da tatsächlich jemand wohnt. Die 9-jährige Emma. Sie ist von zu Hause ausgezogen. Jetzt wohnt sie im Kirschbaum im Garten. Daheim wurde zu viel gestritten. …

Zahlreich illustriert und mit großer Schriftgröße, macht es auch Leseanfängern Spaß. So ist es ein neues Abenteuer für Frau Honig und ihr Bienenvolk, das sie zu Beginn etwas ratlos zurücklässt. Die streitenden Eltern haben es der kleinen Emma sehr schwer gemacht, sodass sie von zu Hause in einen Baum zieht. Ein Buch mit gutem Ausgang. Sehr zu empfehlen.

Sollte es in einer Familie mit kleinen Kindern zu einer Trennung kommen, ist „Zicke, Zacke, Trennungskacke“ ein empfehlenswertes Buch.

Sabine Bohlmann „Frau Honig und die Geheimnisse im Kirschbaum“ 2023 Thienemann, ISBN-13 978-3-522-50791-2 Preis: 12 €, E-Book 9,99 €, 144 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Kirsten Boie „Der Hoffnungsvogel“

Jabu und seine Mutter, die gute Königin, leben im Glücklichen Land in der königlichen Kate. Wann immer es Entscheidungen zu treffen gilt, kommt das Volk in ihrem Garten zusammen. Eines Tages aber mehren sich Zank und Missgunst unter den Menschen: Der Hoffnungsvogel singt nicht mehr über dem Glücklichen Land. Nun ist es an Jabu, ihn zurückzuholen. …

Kirsten Boie ist keine Unbekannte auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt. Nicht nur mit ihrer Sommerby-Reihe hat sie sich in die Herzen von Kindern und Eltern geschrieben. „Der Hoffnungsvogel“ ist eine meisterhaft erzählte Parabel über die Menschlichkeit und die Hoffnung, dass alle Menschen auch in schwierigen Zeiten miteinander auskommen. Ein Buch über die Kraft des Verzeihens.

Kirsten Boie „Der Hoffnungsvogel“ 2023 Oetinger, ISBN-13 Preis: gebunden 16 €, E-Book 10,99 €, 224 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Olivier Tallec: „Ich will kein Eichhörnchen mehr sein!“

Das Eichhörnchen betrachtet sein Spiegelbild und ist sicher, dass es KEIN Eichhörnchen mehr sein möchte. Wer träumt schon davon, ein Eichhörnchen zu sein? Wo es doch so wunderbare Tiere gibt. Biber zum Beispiel! Sie nagen und bauen eine bessere Welt – aber sie haben ewig nasse Füße. Oder Hirsche! Hirsche sind nobel! …

Alles nur kein Eichhörnchen. Wer möchte das schon sein? Olivier Tallec lässt seine Bilderbuchfigur darüber nachdenken, was es lieber wäre. Alle anderen Tiere im Wald sind doch so viel besser, hübscher, schlauer, schneller. Oder etwa nicht?

Eine überaus gelungene und witzige Bildergeschichte vom Wunsch, nach Veränderung und jemand anderes zu sein.

Olivier Tallec: „Ich will kein Eichhörnchen mehr sein!“ Aus dem Französischen von Ina Kronenberger Gerstenberg Verlag, ISBN-13 978-3-8369-6173-8 Preis: gebunden 13 €, 36 Seiten Hier bestellen!

Mit dem tollen Buch kann man in Phantasiewelten eintauchen. Dies gelingt am besten an einem der Lieblingsorte zum Lesen.