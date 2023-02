„Vegan Gladiators“: Mister Universum Ralf Moeller stellt veganes Kochbuch vor

Von: Sven Trautwein

Teilen

Ralf Moeller, Timo Franke „Vegan Gladiators“ – Fit und abwechslungsreich vegan kochen © Henning Scheffen/Imago/Becker Joest Volk Verlag

Schauspieler und Motivator Ralf Moeller hat mit dem Sternekoch Timo Franke ein veganes Kochbuch herausgebracht. Rezepte mit persönlichem Touch.

Mehr zum Thema „Vegan Gladiators“: Vegan kochen mit Ralf Moeller und Timo Franke

Vielen ist Ralf Moeller als Schauspieler ein Begriff. Weltweit wurde er mit „Gladiator“ bekannt. Er spielte an den Seiten weiterer prominenter Schauspieler, darunter Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Dwayne „The Rock“ Johnson und anderen. In den vergangenen Jahren hat er sich für gesunde Ernährung engagiert. Und wie wichtig abwechslungsreiches Kochen ist, stellt er mit Sternekoch Timo Franke im Kochbuch „Vegan Gladiators“ vor. Worum es in dem Kochbuch noch geht, verraten wir auf 24books.de