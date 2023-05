„Harry Potter“: Fünf Dinge, die Sie garantiert noch nicht wussten

Teilen

Kaum zu glauben, doch der erste Band der erfolgreichen Jugendbuchreihe „Harry Potter“ erschien schon vor 26 Jahren. Heute sind die Bücher Kult. Aber kennen Sie schon diese fünf Fakten?

Der „Harry Potter“-Fandom zählt viele treue Anhänger, die die spannenden Abenteuer des jungen Zauberschülers Harry Potter und seinen Freunden Hermine Granger und Ron Weasley nur zu gern verfolgen. Acht Filme brachten die Kinokassen zum Klingeln und das Ende der Geschichte, basierend auf J.K. Rowlings neustem und finalem Buch der Reihe, „Harry Potter und das verwunschene Kind“, wird aktuell in Hamburg und New York als Musical aufgeführt.

Doch die eingefleischten „Harry Potter“-Fans erinnern sich sicher nur allzu gerne an die Anfänge der Saga, beginnend 1997 mit dem ersten Band „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Bis heute verkauften sich die insgesamt sieben Bände mehr als 450 Millionen Mal in aller Welt und wurden in 79 Sprachen übersetzt.

Die spannenden Abenteuer des jungen Zauberschülers Harry lassen einen das Buch kaum aus der Hand legen. © Thomas Eisenhuth/Imago

Fünf Dinge über „Harry Potter“, die Sie noch nicht wussten: 1. Die Dementoren – Das stellen sie eigentlich dar

Die ganz in Schwarz gehüllten, schwebenden Wärter des Zauberer-Gefängnisses Askaban und gleichzeitig wohl gefürchtetsten Wesen der magischen Welt um Harry Potter. Der allbekannte „Dementoren-Kuss“ entzieht dem Geküssten seine Seele, also jegliches emotionales Innenleben und gilt als schlimmeres Übel als der Tod selbst. Und auch schon die alleinige Gegenwart der gruseligen Geschöpfe sorgt für unbehagliche Kälte und Dunkelheit. Ganz schön düster für eine Jugendbuchreihe.

Wie die Schöpferin der magischen Wesen der Süddeutschen Zeitung in einem Interview erzählte, basieren die Dementoren auf ihrer eigenen Depression, mit der sie nach dem Tod ihrer Mutter schwer zu kämpfen hatte.

Ich kenne Traurigkeit, sie ist nichts Schlechtes. Zu weinen und zu fühlen. Aber eine Depression ist die kalte Abwesenheit von Gefühlen, eine echte Leere. So sind auch die Dementoren.

Mit dem Schreiben habe sie viel verarbeiten können, was ihr in diesen Zeiten Sorgen bereitete.

Fünf Fakten über „Harry Potter“: 2. Happy Birthday, Harry und Co. – An diesen Tagen feiern sie Geburtstag

Harry Potter feiert am 31. Juli (erstmalig 1980) Geburtstag, genau wie seine Schöpferin J.K. Rowling, die am 31. Juli 1965 geboren wurde. Das kann doch kein Zufall sein!

Die Zwillingbrüder und erfolgreichen Gründer des magischen Scherzartikel-Ladens „Weasleys Zauberhafte Zauberscherze“, Fred und George Weasley, kamen am 1. April 1978 „zur Welt“, lustig oder? Ronald Weasley hat am 1. März (1980) und Hermine Granger am 19. September (1979) Geburtstag.

Zehn Bücher, die Sie Ihren Kindern vorlesen sollten Fotostrecke ansehen

3. Wie Snape sein Geheimnis vor Voldemort bewahren konnte

Obwohl Voldemort bekanntlich die Gedanken seiner Opfer lesen kann, schafft es Severus Snape, der wohl eine der größten Charakterentwicklungen der Fantasy-Saga mitmacht, über 17 Jahre lang, ihn aus seinem Kopf raus zu halten und heimlich zu spionieren. Das gelingt ihm nur durch die Trauer, die er nach dem Tod seiner wahren Liebe, Harrys Mutter Lily Potter, verspürt.

Der Schmerz vertreibt Voldemort – ähnlich wie bei Harry, der ihn nach dem Tod seines Onkels Sirius Black und nach Dobbys Tod zweimal erfolgreich aus seinen Gedanken heraushalten kann.

4. „Er, dessen Name nicht genannt werden darf“

Wie die Autorin auf Twitter bekannt gab, wird das „t“ in Voldemort nicht ausgesprochen. Der Name kommt nämlich ursprünglich aus dem Französischen und bedeutet soviel wie „Diebstahl des Todes“: Lord Voldemort, übrigens ein Buchstabentausch, beziehungsweise Anagramm seines von ihm gehassten Geburtsnamen Tom Vorlost Riddle (im Original: Tom Marvolo Riddle), trickste den Tod aus, indem er seine Seele zersplitterte und in sieben Horkruxen versteckte.

5. Sieben statt sechs Horkruxe, aber wieso?

Wer einen Mord begeht, kann seine Seele gezielt spalten, einen Teil davon behalten und den anderen durch einen schwarz-magischen Zauber in einen Gegenstand (Horkrux) einschließen. Voldemort plante dadurch schon als junger Zauberschüler, Unsterblichkeit zu erlangen. Voldemort wollte ursprünglich nur sechs Horkruxe erschaffen, damit sie mit dem letzten, in seinem Körper verbliebenen Teil seiner Seele sieben ergeben, eine magische Zahl in der Zauberwelt. Was ihm allerdings nicht bewusst war, war, dass er insgesamt sieben Horkruxe erschuf: der letzte abgespaltene Teil seiner Seele versteckte sich in Harry selbst.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter.

Harry Potter: Die sieben Horkruxe in der Übersicht

Tagebuch von Tom Riddle

Gaunt-Ring

Medaillon von Salazar Slytherin

Becher von Helga Hufflepuff

Diadem von Rowena Ravenclaw

Nagini

Harry Potter