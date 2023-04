„In Her Words“: Neues Buch von Amy Winehouse zeigt ein ganz anderes Bild von ihr

Von: Sven Trautwein

Kurz vor dem 40. Geburtstag der verstorbenen Sängerin erscheint ein neues Buch mit bisher unveröffentlichtem Material.

Im August wird eine Zusammenstellung von bislang unveröffentlichten Aufzeichnungen, handgeschriebenen Texten und persönlichen Fotos von Amy Winehouse, die durch „Rehab“ bekannt wurde, veröffentlicht. Dies geschieht zwei Wochen vor dem 40. Geburtstag der verstorbenen Sängerin.

Das Buch trägt den Titel „Amy Winehouse: In Her Words“ und wird laut Ankündigung auf Twitter das „unglaubliche Schreibtalent, den Witz, den Charme und die Lebensfreude“ der verstorbenen Sängerin beleuchten, wie unter anderem der Guardian berichtet. Es wird zunächst auf Englisch veröffentlicht.

This beautiful new collection of Amy’s notes and musings shows another side of Amy – her fun and witty side. Diese wunderbare Sammlung von Amys Notizen und Gedanken zeigt eine ganz andere Seite von Amy – ihre lustige und witzige Seite.