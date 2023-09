Walter Moers grandiose Fantasiewelt: „Die Insel der Tausend Leuchttürme“

Zamonien reloaded

Walter Moers legt mit „Die Insel der Tausend Leuchttürme“ für Fans endlich einen neuen Zamonien-Roman vor.

Immer wieder sind die Fantasywelten von Walter Moers eine Freude. Die Geschichten, die er seit 1999 mit „Die dreizehneinhalb Leben des Käpt’n Blaubär“ begründete, verbinden Fantasy-Gestalten mit literarischem Witz und tollen Illustrationen. Zusammen entsteht ein Kunstwerk nach dem anderen. „Die Insel der Tausend Leuchttürme“ wurde in dem schmalen Band „Weihnachten auf der Lindwurmfeste“ 2018 bereits angedeutet. Fünf Jahre später ist das wunderbare Buch endlich erschienen.

Walter Moers „Die Insel der Tausend Leuchttürme“: Darum geht es im Buch

Ein Korallenpinguin auf der Nordmeerinsel Eydernorn in Walter Moers' „Die Insel der Tausend Leuchttürme".

Hildegunst von Mythenmetz ist zurück. Eine Lungenkur steht an, die es auf der kalten Nordmeer-Insel Eydernorn abzuhalten gilt. Im Volksmund heißt die Insel „Die Insel der Tausend Leuchttürme“. Dies ist in der Welt von Walter Moers etwas übertrieben, denn die Insel kann nur 111 Leuchttürme vorweisen, die alle jedoch anders aussehen und von je einem bestimmten mythischen Wesen bewohnt sind.

Ganz entspannen kann Hildegunst von Mythemnetz nicht, sodass er nach und nach unzählige Briefe verfasst, die die Grundlage des Briefromans bilden. Sie sind nicht nur Tagebuch, sondern auch Reisebeschreibung und Hinweise auf kulinarische Highlights der Gegend gleichermaßen. Für den Briefroman braucht man Zeit.

Auch als eingefleischter Moers-Fan warten über 600 Seiten Details darauf, erst einmal nach und nach verdaut zu werden. Bevor die Handlung so richtig an Fahrt gewinnt, werden Eydernorn, dessen Bewohner und Kultur sehr ausführlich und detailversessen beschrieben, wie es eigentlich nur Walter Moers kann. Laut NDR hat Walter Moers eine traumatische Erinnerung an einen Kuraufenthalt als Kind auf einer Nordseeinsel in „Die Insel der Tausend Leuchttürme“ verarbeitet.

Die Zamonien-Romane in der richtigen Reihenfolge

Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär

Ensel und Krete

Rumo & Die Wunder im Dunkeln

Die Stadt der Träumenden Bücher

Der Schrecksenmeister

Das Labyrinth der Träumenden Bücher

Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr

Weihnachten auf der Lindwurmfeste

Der Bücherdrache. Roman

Die Insel der Tausend Leuchttürme

Walter Moers „Die Insel der Tausend Leuchttürme“: Fazit

Für Moers-Fans ist „Die Insel der Tausend Leuchttürme“ ein Muss und ein riesiges Erlebnis. Der Sprachwitz, die Charaktere und die Geschichte suchen seinesgleichen. Auch alte Bekannte, darunter ein Nebelheimer Hotelier, eine Eydeetin und ein Mitglied der Anazazi-Schrecksenfamilie lassen alte Erinnerungen aufkommen. Dieses Buch gehört auf alle Fälle in das Regal mit den sechs Büchern, mit denen man angeben kann. Eintauchen lässt sich in die Moers-Welt auch auf seiner Website zamonien.de.

Walter Moers „Die Insel der Tausend Leuchttürme“ 2023 Penguin, IBSN-13 978-3-328-60006-0 Preis: Hardcover 42 €, 635 Seiten Bei Amazon bestellen

Walter Moers

Der Lindwurm Hildegunst von Mythenmetz ist der bedeutendste Großschriftsteller Zamoniens. Sein Schöpfer Walter Moers hat sich mit den Romanen rund um Mythenmetz und den fantastischen Kontinent Zamonien weit über die Grenzen des deutschen Sprachraums hinaus in die Herzen der Leser und Kritiker geschrieben.

Rubriklistenbild: