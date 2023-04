Wildnis und Natur: Fünf inspirierende Bücher für Aktivitäten draußen

Von: Jessica Bradley

Teilen

Der Frühling ist da, die Temperaturen werden angenehmer. Endlich wieder Zeit, tolle Aktivitäten nach draußen zu verlegen. Fünf Bücher die Sie inspirieren können.

Hinweis an unsere Leserinnen und Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die ersten warmen Sonnenstrahlen und man fragt sich, was man Schönes draußen machen könnte. Damit die schönen Tage nicht eintönig werden, empfehlen wir Ihnen fünf Bücher, die Sie für neue Aktivitäten inspirieren können.

Einfach in eine Hängematte im Garten oder eine Liege auf dem Balkon legen und entspannt „Wildnis“ von dem Botschafter der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen, Jan Haft lesen. Ein neuer Blickwinkel auf die Natur.

Ein unberührter Wald voller alter, majestätischer, auch umgestürzter Bäume, eine Landschaft ohne Spuren von Zivilisation – so stellen wir uns Wildnis vor. Aber stimmt das Bild? Erhalten wir eine intakte, artenreiche Wildnis, wenn wir die Natur sich selbst überlassen? In nicht mehr bewirtschafteten Wäldern etwa lebt heute trotzdem nur ein Bruchteil der heimischen Tiere, Pflanzen und Pilze.

Wen es kaum noch daheim hält, sobald die Temperaturen steigen, der sollte sich „Auf 25 Wegen um die Welt“ von Christine Thürmer schnappen. Eine kleine Wanderschaft in der eigenen Umgebung findet sich dort bestimmt auch.

Nostalgie pur: „Conan: Geschichten aus Cimmeria“ – die Graphic Novel

Bookstagram: Darum ist das Teilen von Leseeindrücken so wichtig

Sie planen längere Wanderungen oder gar ein kleines Survival-Training? Um genau zu wissen, was man aus der Natur dazu gebrauchen kann, ist „Survivalpflanzen“ die richtige Lektüre. Für kleine Familienausflüge mit lehrreicher Thematik durchaus auch geeignet.

Dieser handliche Führer präsentiert 100 einheimische europäische Pflanzen, die jeder kennen sollte, der in der Natur überleben will. Die Porträts helfen, die Gewächse zu identifizieren, und zeigen, wann und wie sie am besten geerntet, haltbar gemacht und als Nahrung oder Medizin verwendet werden.