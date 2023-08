Müllmänner gründen Bibliothek mit weggeworfenen Büchern

Von: Jessica Bradley

In einer Welt, in der Buchhandlungen von Online-Plattformen verdrängt werden, erhebt sich eine außergewöhnliche Initiative inmitten der türkischen Hauptstadt.

„Werke von Dickens, Pamuk oder Rowling: Viele landen irgendwann im Müll, weil sie niemand mehr lesen will“, sagt Emirali Urtekin, der die Bibliothek leitet. Doch was für manche nur veraltete Bücher sind, erschien den Müllmännern als ungenutzte Schätze. Diese Erkenntnis führte zur Geburt einer Idee, die sich zu einem bemerkenswerten sozialen Projekt entwickelte. Als Urtekin und seine Kollegen darüber nachdachten, wie sie ihre Zeit außerhalb der Arbeit sinnvoll nutzen könnten, entstand die Vision einer Bibliothek, die Literatur vor dem Vergessen rettet.

Von dem Engagement schrieb bereits Der Spiegel 2018 und 2022 wurde eine Dokumentation über die Müllmänner ausgestrahlt.

Von der Idee zur Realität: Eine Bibliothek für alle

Die städtische Müllabfuhr in Ankara hat nicht nur Müll beseitigt, sondern auch eine einzigartige Bücherei geschaffen. (Symbolbild) © MarkusScholz/dpa

Die städtische Müllabfuhr in Ankara hat nicht nur Müll beseitigt, sondern auch eine einzigartige Bücherei geschaffen. Ursprünglich gedacht für die 700 Müllmänner des Bezirks Cankaya, ist die Bibliothek heute für alle Bürger geöffnet. Das kürzlich renovierte Fabrikgebäude beherbergt nicht nur die Bibliothek, sondern auch eine Cafeteria und einen Barbiersalon – ein Ort der Entspannung für die Helden des Alltags.

Die Büchersammlung erstreckt sich über 17 Kategorien, von Liebesromanen über Kinderbücher bis hin zu Wirtschaftsratgebern. In den Gängen des Backsteinbaus vertiefen sich die Arbeiter in ihren leuchtend grünen Uniformen in Bücher oder grübeln bei einer Tasse Tee über einem Schachbrett. Alle Bücher sind kostenlos ausleihbar und können für zwei Wochen behalten werden.

Eine Bibliothek, die Herzen erobert

Die Initiative der Müllmänner hat nicht nur in der Stadt Anklang gefunden, sondern auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Die Bibliothek erhält regelmäßig Besuch von Bücherfreunden und Spenden aus der ganzen Türkei. Die Bände stammen nicht nur aus dem Abfall der Stadt, sondern erreichen die Bibliothek nun sogar auf dem Postweg aus anderen Städten. Über 4.700 Bücher haben sich in den letzten sieben Monaten angesammelt, während weitere 1.500 darauf warten, einsortiert zu werden.

Das Herzstück des Projekts ist nicht nur die Wiederverwertung von Büchern, sondern auch die Inspiration, die es Menschen bringt. „Wir sind glücklich. Das Projekt hat uns eine neue Identität gegeben“, sagt Emirali Urtekin stolz.

Ein Blick in die Zukunft

Die Müllmänner von Ankara setzen ihre Mission der Literaturvermittlung fort. Das nächste Kapitel ihres Engagements wird eine mobile Bücherei sein, die Schulen besucht und Kindern den Zugang zu Büchern ermöglicht, die in ihren eigenen Schulen nicht verfügbar sind. Ein neuer Bücherbus ist bereits in Arbeit, um die Liebe zur Literatur noch weiter zu verbreiten.

Mit diesem ungewöhnlichen Projekt haben die Müllmänner von Ankara gezeigt, dass Engagement, Kreativität und ein offenes Herz die Grenzen dessen überschreiten können, was möglich ist. Ihre Bibliothek aus dem Abfall ist nicht nur ein Ort der Bildung, sondern auch ein Symbol der Veränderung und der Kraft, die in der Gemeinschaft liegt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Jessica Bradley sorgfältig überprüft.