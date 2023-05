Wie in einer Tier-Doku: Skandalautor Michel Houellebecq veröffentlicht neues Buch

Bestsellerautor

Von Sven Trautwein schließen

Im Mai erscheint Michel Houellebecqs neuer Roman, der einige turbulente Monate aus den Jahren 2022-23 in der Ich-Form beleuchtet.

Der umstrittene französische Bestseller-Autor Michel Houellebecq bringt ein neues Buch heraus. In einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigte er, dass das Werk am 24. Mai veröffentlicht wird. Der Titel lautet „Einige Monate in meinem Leben. Oktober 2022 – März 2023“ und wird beim französischen Verlag Flammarion erscheinen, bei dem auch seine vorherigen Bücher erschienen sind. In dem Buch wird Houellebecq aus der Ich-Perspektive über die vergangenen Monate schreiben, die von Kontroversen um seine Person geprägt waren.

+ Bestseller- und Skandalautor Michel Houellebecq veröffentlicht neues Buch. © Manuel Cedron/gefotostock/Imago

Michel Houellebecq sieht sich wie in einer Tierdoku behandelt

Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich wirklich das Gefühl, wie das Objekt in einer Tierdokumentation behandelt zu werden. Es fällt mir schwer, diesen Moment zu vergessen.

Der Autor, der für „Vernichten“ (werblicher Link) und „Elementarteilchen“ (werblicher Link) bekannt ist, soll laut Spiegel Online in dem Buch unter anderem auf die Folgen seines Interviews mit dem rechtspopulistischen Magazin „Front Popoluaire“ eingehen. Darin sei es um eine nationale Rebellion gegen die muslimische Bevölkerung Frankreichs gegangen.

Michel Houellebecq: Streit über Film-Urteil

Im Anfang dieses Jahres sorgte ein Kurzfilm des niederländischen Regisseurs Stefan Ruitenbeek für noch mehr Aufsehen. Bisher gab es nur einen Trailer zu dem Film, von dem Medien behaupten, dass er Inhalte unter der Gürtellinie enthalte und den Bestseller-Autor in kompromittierenden Szenen zeige. Houellebecq versuchte, den Film verbieten zu lassen, unterlag jedoch vor einem niederländischen Gericht. Ende März kündigte er an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.

